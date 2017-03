Trump retiró su proyecto de reforma del sistema de salud por falta de apoyo

En su primera gran derrota legislativa, el presidente estadounidense Donald Trump retiró hoy el polémico proyecto de reforma del sistema de salud que pretendía reemplazar al Obamacare poco antes de su tratamiento en el Congreso, al no tener los votos para su aprobación.



El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, se comunicó personalmente con Trump una hora antes del inicio previsto de la votación "y el presidente le pidió que retirara el proyecto de ley", dijo un auxiliar del influyente legislador.



Ryan llegó a trasladarse de urgencia a la Casa Blanca para hablar en persona con el mandatario, aunque rápidamente trascendió que fue a informarle que los esfuerzos de negociación habían fracasado y que el proyecto de reforma no sería aprobado.



Este proyecto de ley se debía haber votado ayer, pero ante la evidente quiebra interna en el bloque republicano, la decisión terminó siendo postergada para hoy.



El presidente, que había hecho de la reforma del sistema popularmente conocido como Obamacare una de sus más importantes promesas de campaña, realizó esfuerzos urgentes de última hora para lograr la unidad partidaria y garantizar la aprobación del proyecto.



En ese esfuerzo, Trump puso en juego su reputación de un consumado negociador, pero no logró convencer al ala ultraconservadora republicana a apoyar el proyecto de reforma.



Ayer incluso les dio un ultimátum, al advertirles que si no aprobaban su reforma de salud, se quedarían con Obamacare.



Las amenazas del presidente no sirvieron para convencer a los suyos de que apoyasen el plan republicano de salud, al que los demócratas se oponían en bloque. Necesitaban 216 votos para aprobarlo y no los lograron.



El plan republicano pretendía generar un sistema de créditos fiscales para ayudar a los estadounidenses a comprar seguros médicos y eximía a los empleadores de tener que ofrecer una alternativa a la cobertura médica. Según un informe oficial, con el "Trumpcare", 14 millones iban a quedarse sin cobertura médica en un año, y 24 millones en diez años dentro de los Estados Unidos.