Londres: la mujer que murió era maestra e iba a buscar a sus nenas a la escuela

Se trata de Aysha Frade, de 43 años, que se dirigía a retirar a sus hijas de 8 y 11 años por el puente de Westminster cuando la atropelló el agresor.



La primera ministra británica, Theresa May, informó hoy de que los heridos en el ataque de ayer en Londres incluían doce británicos, tres franceses, dos rumanos, cuatro surcoreanos, un alemán, un chino, un irlandés, un italiano, un polaco, un norteamericano y dos griegos.

Cuatro personas murieron en el atentado, incluidos el agresor, un policía británico de 48 años, Keith Palmer, otro varón de entre 40 y 50 años, y Aysha.



El terrorista mató a dos peatones e hirió a varios más antes de salir de su coche con un cuchillo y apuñalar a Palmer, que vigilaba la entrada a las Casas del Parlamento.



Al menos 29 personas resultaron heridas en el suceso, de las cuales alrededor de doce fueron hospitalizadas y siete están en estado crítico.

May reveló hoy en una intervención parlamentaria que el atacante, que fue abatido a tiros por la Policía tras acuchillar a Palmer, era británico y conocido por los servicios secretos.



También dijo que seguramente actuaba "solo", aunque la Policía investiga sus posibles conexiones con el terrorismo islamista y ha detenido a ocho personas en domicilios de Birmingham (centro inglés) y Londres en relación con este atentado.



El ministro de Defensa, Michael Fallon, dijo previamente en declaraciones a la BBC que el Gobierno y la Policía trabajan sobre la base de que el atentado cometido frente al Parlamento y en el puente de Westminster está "ligado al terrorismo islamista".



May confirmó que el nivel de alerta terrorista en el Reino Unido se mantiene en "severo", el cuarto más alto de una escala de cinco, puesto que el quinto indicaría que un atentado es "inminente".