El ISIS se atribuyó el atentado en Londres: El atacante era británico

Un legislador británico filmó las escenas de pánico en el parlamento tras el ataque del miércoles.El Estado Islámico (EI) asumió la autoría del atentado de ayer en Londres a través de un comunicado difundido por la agencia de noticias Amaq, próxima al grupo yihadista.El comunicado, difundido a través de redes sociales y cuya veracidad no ha podido ser comprobada, identificó al autor del ataque como un "soldado" del EI.

Identificaron al atacante

La agencia, que cita "una fuente de seguridad", afirmó que el agresor realizó la operación "en respuesta" al llamamiento del grupo yihadista a cometer ataques contra los ciudadanos de los países que forman parte de la "alianza" contra el terrorismo.La nota de Amaq, que suele divulgar comunicados del EI reivindicando la autoría de atentados, no aportó más detalles sobre el atacante de Londres.La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, dijo que el autor del atentado era británico, conocido por los servicios secretos y con antiguas conexiones con la violencia extrema.El agresor arrolló con su coche a varias personas en el puente de Westminster, después descendió del vehículo y apuñaló a un policía a las puertas del Parlamento británico.Cuatro personas murieron, incluidos el agresor, el policía, otro hombre y una mujer, y otras 29 personas resultaron heridas.El atacante que mató el miércoles a tres personas y dejó 40 heridos en Londres antes de ser abatido por la Policía, fue identificado como Khalid Masood, de 52 años, nacido en Kent, en el sureste de Inglaterra, informó hoy Scotland Yard.Masood era conocido por los servicios secretos y con antiguas conexiones con la violencia extrema, reveló la premier Theresa May.La persona que perpetró el atentado ayer en Londres era británico, conocido por los servicios secretos, y con antiguas conexiones con la violencia extrema, afirmó este jueves la primera ministra del Reino Unido, Theresa May.En una comparecencia en la Cámara de los Comunes, May informó de que el atentado delante del Parlamento fue un "ataque contra todas las personas libres" y que el Reino Unido "no tiene miedo".La jefa del Gobierno agregó que el atacante, cuya identidad no facilitó, actuó solo y que "no hay razones para pensar" que se hayan planificado más atentados contra la población.Según explicó, la identidad del agresor es conocida de la Policía y por los servicios secretos británicos MI5 (interno), pero que el caso de este individuo está relacionado con el pasado, consignó la agencia EFE."Fue una figura aislada. Su caso no forma parte de la actual situación de inteligencia. No había (información) de inteligencia previa a este intento (de atentado) o de un complot", señaló la primera ministra ante la Cámara.En su comparecencia, May informó de que entre los heridos hay 12 británicos, tres niños franceses, dos rumanos, cuatro surcoreanos, dos griegos, un alemán, un polaco, un irlandés, un chino, un italiano y un estadounidense."Nos reunimos aquí en el más antiguo de todos los parlamentos porque sabemos que la democracia y los valores que conlleva siempre van a prevalecer", agregó la premier."Este ha sido un ataque -resaltó- contra gente libre de todas partes y, en nombre del pueblo británico, quisiera dar las gracias a nuestros amigos y aliados en todo el mundo que han dejado claro que están con nosotros en este momento", dijo.En el ataque, el agresor lanzó su automóvil contra los transeúntes que caminaban por el puente de Westminster, se estrelló después contra la verja que rodea el Parlamento y recibió varios disparos tras acuchillar a uno de los policías que custodiaban el edificio.Cuatro personas murieron en el atentado, incluidos el agresor, un policía británico de 48 años, Keith Palmer, otro varón de entre 40 y 50 años, y una mujer de 43 años, Aysha Frade.