Niño quedó atrapado en una máquina de peluches

Tiene tres años, se llama Jamie Bracken-Murphy y ya se nota que no le gusta perder. Por eso pasó lo que pasó: tras jugar en la máquina dispensadora de juguetes y no conseguir sacar ninguno, decidió tomar el toro por las astas y sacar uno de los muñecos cueste lo que cueste.El problema es que no calculó todo lo que le iba a costar.Jamie se metió en la máquina por el agujero en el que caen los muñecos, consiguió agarrar no sólo uno sino dos y después ya no supo cómo salir.El incidente tuvo lugar en una casa de juegos en Tipperary, Irlanda , y fue grabado por su padre, que lejos de desesperarse ante la situación se mostró hasta contento.El hombre, de nombre Damien, asegura que la maniobra su hijo la hizo en un instante, justo cuando él no lo estaba mirando: "Estábamos en un centro de juegos aquí en Nenagh y saqué mis ojos de él durante unos cinco segundos", dijo de acuerdo al diario The Independent."Entonces oí una queja sorda y cuando miré, él estaba detrás del cristal de la máquina. Traté de sacarlo, pero parecía que no tenía suficiente espacio para maniobrar su salida, así que le dije que se quedara tranquilo mientras esperábamos a uno de los empleados para encontrar las llaves", contó.Al final, luego de unos minutos, fue un bombero que estaba en el lugar quien sacó al niño de su prisión de muñecos.