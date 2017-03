Trump prohíbe tablets y notebooks en vuelos procedentes de países musulmanes

El Gobierno estadounidense prohibió desde este martes que los pasajeros de ocho países de mayoría musulmana lleven en su vuelo aparatos electrónicos de mayor tamaño que un teléfono celular, en una nueva medida del presidente de Donald Trump bajo el argumento de mejorar la seguridad.



Así, los pasajeros de vuelos sin escalas a EEUU procedentes de esos países no podrán llevar en el equipaje de mano aparatos como notebooks y tabletas, que tendrán que ser facturados con el resto del equipaje.



La prohibición afectará a unos 50 vuelos diarios hacia EEUU procedentes de 10 aeropuertos internacionales en ocho países: Jordania, Kuwait, Egipto, Turquía, Arabia Saudí, Marruecos, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.



De acuerdo con funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que ofrecieron detalles de la nueva orden bajo anonimato, la prohibición no se basa en ninguna amenaza concreta ni riesgo de un ataque inminente contra EEUU.



Según esos funcionarios, el gobierno de Trump determinó que es necesario mejorar los procedimientos de seguridad para los pasajeros de ciertos vuelos sin escalas hacia EEUU.



Hasta el momento, las autoridades únicamente pedían encender los aparatos electrónicos antes de embarcar a un avión por temor a un posible atentado, pero nunca se había prohibido la entrada con tabletas, videojuegos o computadoras.



Esta restricción llega después de la segunda orden ejecutiva de Trump para vetar la entrada a EEUU durante 90 días de viajeros de seis países de mayoría musulmana y suspender por 120 días el programa de acogida de refugiados por temor a la llegada de terroristas.



Esa orden, revisada por el Gobierno desde la prohibición original emitida en enero para evitar problemas con la Justicia, fue también suspendida temporalmente por orden de dos jueces federales y, de momento, no puede ser puesta en práctica.