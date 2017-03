Brexit: El 29 de marzo el Reino Unido comienza a separarse de la UE

El paso a paso de la salida

Tras la votación que tuvo lugar a mediados del año pasado y que dejó en vilo a Europa con su resultado y adelantó el final de David Cameron al frente del Reino Unido , hoy su sucesora Theresa May anunció que a fin de mes comenzará con el proceso para separarse de la Unión Europea (UE) y la aplicación del artículo 50, de acuerdo a lo confirmado por el diario The Guardian.Asimismo, el representante permanente de Gran Bretaña ante la Unión Europea, Tim Barrow, informó al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, de la fecha esta mañana, explicó el Departamento para la Salida de la Unión Europea en un comunicado. La notificación sobre la activación del artículo se realizará a través de una carta.El país está "a las puertas de la negociación más importante" de toda una generación, explicó el secretario británico para el Brexit, secretario, David Davis.El artículo 50 del Tratado de Lisboa permite a un país salir de la UE tras dos años de negociaciones. Puede aplicarse ya dado que el Parlamento británico dio luz verde la semana pasada a que May presente la solicitud del Brexit, respaldado en el referéndum el pasado mes de junio.En el Tratado de la UE está establecido desde 2009, al menos a grandes rasgos, cómo un país puede retirarse voluntariamente del bloque. El artículo 50 estipula los siguientes pasos:- El país de la UE que desee salir deberá notificar su intención al Consejo Europeo, compuesto por todos los países miembros del bloque. La primera ministra británica comunicará esa decisión por carta el 29 de marzo.- Los jefes de Estado y de Gobierno deciden las directrices para la retirada de la UE.- La Comisión Europea, u otro gremio nombrado por los Estados miembro, negocia con el país en cuestión un acuerdo sobre las particularidades de su salida. En dicho acuerdo se establecerá el marco para las futuras relaciones entre ese país y el bloque.- Los restantes países de la unión aprueban el convenio por mayoría cualificada, tras la aprobación del Parlamento Europeo. Eso supone que debe ser aprobado por al menos el 72 por ciento de los Estados que en su conjunto representen al 65 por ciento de la población del bloque.- Los tratados dejan de aplicarse al país cuando entra en vigor ese acuerdo. Si no se alcanza dicho pacto, dejarán de aplicarse como máximo dos años después de la notificación de la retirada. El Consejo Europeo puede decidir prorrogar este período.- Cualquier país que se haya retirado de la UE podrá solicitar unirse de nuevo y deberá someterse una vez más al procedimiento de adhesión.