"Estoy aquí para morir por Alá", dijo el agresor del aeropuerto de París

Internacionales Matan a un hombre que le robó el arma a un soldado en un aeropuerto de París

El hombre abatido

La palabra de Hollande

El hombre abatido en el aeropuerto parisino de Orly tras haber atacado a una patrulla militar, identificado como Ziyed Ben Belgacem, aseguró que quería "morir por Alá", indicó el fiscal de París, François Molins.Belgacem gritó "estoy aquí para morir por Alá" en el momento en el que forcejeaba con una soldado para tratar de quitarle su metralleta, agregó el fiscal.Los hechos tuvieron lugar a las 8.30 hora local (3.30 de la Argentina) cuando un hombre intentó quitarle el arma reglamentaria a un soldado y trató de esconderse en un comercio del aeropuerto, indicó el portavoz del Ministerio del Interior, Pierre-Henry Brandet, a la agencia de noticiasNumerosos agentes se dirigieron al lugar y abatieron al hombre, que no respondió a los disparos, indicó el portavoz que agregó que no se registraron heridos entre las fuerzas de seguridad ni entre los pasajeros y transeúntes presentes en el aeropuerto.El hombre abatido es un ciudadano francés de 39 años, residente en la localidad de Garges les Gonesse, al norte de París, informó, que agregó que la policía registró su domicilio.La policía francesa detuvo además temporalmente al padre y al hermano del hombre abatido. Los familiares no son sospechosos sino que fueron detenidos para prestar testimonio.La televisión BFMTV indicó que el hombre estaba fichado por hechos de delincuencia común y tráfico de drogas, pero que recientemente había salido de prisión y los servicios de inteligencia lo seguían por su presunta radicalización.Al volante de su auto, un Renault Clío, el individuo fue controlado por la policía esta misma mañana sobre las 6.50 horas (2.50 de Argentina) en la localidad de Garge les Gonesse, momento en el que disparó contra una agente con una pistola de cartuchos, lo que le provocó heridas leves, informó la agenciaPosteriormente se dirigió al sur de la capital y en la localidad de Vitry, vecina de Orly, robó un coche y amenazó a los clientes de un bar, según el relato del ministro del Interior, Bruno Le Roux.Ese vehículo fue encontrado en el estacionamiento del aeropuerto.En tanto, la terminal Oeste del aeropuerto de Orly reabrió sus puertas, informó Aeropuertos de París a través de su cuenta de Twitter.Sin embargo, la terminal Sur continúa cerrada, y es previsible que siga así durante las próximas horas, según medios franceses.El presidente de Francia, Francois Hollande, destacó "la valentía y eficacia" mostradas por los agentes de policía y los militares que se enfrentaron al hombre "particularmente peligroso" que fue abatido en el aeropuerto.En un comunicado difundido por el Palacio del Elíseo, Hollande reafirmó "la determinación del Estado a actuar sin descanso para luchar contra el terrorismo, defender la seguridad de nuestros compatriotas y asegurar la protección del territorio"."La vigilancia se mantendrá al más alto nivel, y una vez más la operación 'Sentinelle" ha demostrado su utilidad en complemento de las fuerzas de policía y de la gendarmería", señaló Hollande.