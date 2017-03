Matan a un hombre que le robó el arma a un soldado en un aeropuerto de París

Un hombre fue abatido, el tráfico aéreo interrumpido y tres mil personas evacuadas del aeropuerto parisino de Orly el sábado a la mañana, cuando el sospechoso tomó por asalto a la patrulla militar del Operativo Sentinelle y le intentó robar el fusil de asalto FAMA a una mujer soldado. Los otros dos militares de la patrulla reaccionaron y lo mataron, según los testigos. Ha sido catalogado preventivamente como "un acto terrorista" y la policía controló que no tuviera explosivos en su cuerpo. El fiscal antiterrorista ha sido convocado en la investigación, cuando el país se encuentra en "alerta atentado".



El sospechoso muerto tiene un pasado de traficante de drogas más una radicalización en la cárcel hacia el jihadismo. Los servicios de inteligencia lo controlaron por un tiempo hasta que dejaron de hacerlo. Es un francés, nacido en 1978, sin domicilio fijo conocido.



Según las autoridades policiales, fue la misma persona que disparó con una pistola a granadas contra dos policías, a las siete de la mañana del sábado, en un control de la ruta en Stains, en el departamento de Seine Saint Denis. El sospechoso entregó sus papeles, disparó a un policía en la cabeza y emprendió la fuga en un Renault Clio negro. El auto fue abandonado en Vitry sur Seine, en Val de Marne, donde el conductor volvió a disparar para robar nuevamente. Esta vez en un Citroen Picasso, sin dejar victimas a su paso. En el Clío, la policía encontró una remera ensangrentada.La carrera del sospechoso se inició en un bar, donde amenazó a la gente y continuó hacia el control de ruta y Orly.



Según las autoridades policiales, fue la misma persona que disparó con una pistola a granadas contra dos policías, a las siete de la mañana del sábado, en un control de la ruta en Stains, en el departamento de Seine Saint Denis. El sospechoso entregó sus papeles, disparó a un policía en la cabeza y emprendió la fuga en un Renault Clio negro. El auto fue abandonado en Vitry sur Seine, en Val de Marne, donde el conductor volvió a disparar para robar nuevamente. Esta vez en un Citroen Picasso, sin dejar victimas a su paso. En el Clío, la policía encontró una remera ensangrentada. La carrera del sospechoso se inició en un bar, donde amenazó a la gente y continuó hacia el control de ruta y Orly.



El incidente en el aeropuerto de Orly Sur, a 40 minutos de París, se inició a las 8 y media de la mañana frente a la panadería y café Paul, en la terminal aérea. "Fue cuando un hombre intentó robar un arma a una militar del Operativo Sentinelle, luego se refugió en un comercio del aeropuerto antes de ser abatido por las fuerzas de seguridad" según un comunicado del ministerio del interior. "No hay heridos" informó.



El ministro de Defensa, Jean Yves Le Drian, explicó que "la patrulla militar estaba formada por tres aviadores de la Fuerza Aérea, entre ellos un reservista, y una aviadora. La aviadora consiguió que no le robara el fusil. Sus camaradas juzgaron necesario abrir fuego para proteger al público.Esto muestra que el operativo Sentinelle es indispensable" afirmó.



Dominique, una testigo que habló con los periodistas en el aeropuerto y no quiere dar su apellido, dijo que "el asaltante tomó a la militar como rehén por el cuello y amenazaba a los otros dos militares con el fusil de ella". Yo estaba en el primer piso y baje las escaleras. Después escuché los disparos" dijo.



La televisión francesa comenzó a difundir imágenes de la evacuación del aeropuerto mientras las autoridades de Orly mencionaban un "operativo de seguridad" y recomendaban a los pasajeros no acercarse a la terminal. Simultáneamente, el gobierno apelaba a la calma y a no crear falsas noticias. "Seamos ciudadanos, seamos responsables.No difundamos rumores. Crean solamente las informaciones oficiales".

En el aeropuerto de Orly se encontraba esperando embarcar el candidato presidencial Nicolás DuPont Aignan, que se dirigía a Toulouse y fue evacuado. Desde allí y por Twitter escribió "mas que nunca necesidad de mantener el estado de urgencia y reforzar los efectivos de seguridad". Según el, "no había en Orly ningún personal de seguridad, ningún agente. Los pasajeros estaban librados a ellos mismos. Ninguna información" .



En medio del incidente, los pasajeros buscaban llegar al aeropuerto, habían cortado el ingreso y se producían enormes embotellamientos sobre la ruta. Muchos decidieron seguir el camino a pie, hasta ser interrumpidos por la policía y las fuerzas de seguridad, que rodearon luego el lugar.



Los tres militares que participaron en la acción contra el supuesto terrorista permanecen bajo shock. La investigación está a cargo de la brigada criminal, la subdirección antiterrorista de la policía judicial y la Dirección General de la seguridad interior.



El ministro del interior Bruno Le Roux justificó el estado de urgencia, explicó a la prensa que "el hombre abatido era conocido de los servicios de la policía y de inteligencia. La justicia establecerá si es un acto terrorista" en un encuentro con la prensa.



Docenas de desminadores, gendarmes, militares y policías de elite "peinaron" el aeropuerto y no encontraron explosivos. El tráfico aérea fue interrumpido y desviado al aeropuerto Charles de Gaulle. Al mediodía el operativo finalizó. Los 13 aviones bloqueados en el incidente comenzaron a desembarcar.



Francia , especialmente París, se encuentra en "alerta atentado" y determinados lugares como aeropuertos y salidas terrestres del país con "controles reforzados".