Malvinas: Argentino intentó vender a los kelpers un documento sobre la soberanía

Un anticuario argentino ligado a un grupo que impulsa la amistad entre el país y los kelpers intentó vender a los habitantes de las Islas Malvinas una copia de un viejo documento que supuestamente negaba el reclamo nacional de soberanía sobre el archipiélago.De acuerdo al semanario Penguin News, el secretario de la Asociación Civil de Amigos de Falklands/Malvinas (ACAMF), Gabriel Di Bernardo, habría sido quien ofreció el documento en octubre pasado, a cambio de 2,5 millones de euros.El escrito provenía de los archivos del Congreso argentino y Di Bernardo aclaró que la oferta era a título personal y no como dirigente de la asociación.El legislador de las Islas Gavin Short afirmó que el planteo había existido y que el secretario de la ACAMF "decía haber descubierto" el documento."Nunca mantuvimos una reunión formal sobre el tema, pero sí hablamos entre nosotros y somos de la opinión que no íbamos a meter dineros públicos en algo que no habíamos visto, ni sabíamos de su autenticidad, ni tampoco si era propiedad legal del caballero y en condiciones de venderlo", resaltó Short.En declaraciones a Penguin News, el legislador agregó: "El caballero que yo sepa, nunca encaró al gobierno de las Falklands directamente a propósito del documento. Hay más que abundante evidencia disponible que destruye toda credibilidad del reclamo argentino sobre las Islas".