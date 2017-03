Fue madre a los 64 años y desató la polémica por la maternidad tardía

Una mujer de 64 años que hace un mes dio a luz a gemelos en España generó un amplio y polémico sobre la maternidad tardía, más teniendo en cuenta que la mujer fue madre por primera vez a los 58 años y a los tres años le quitaron la custodia de su hijo."Es cierto que soy mayor, pero ha sido posible quedarme embarazada. La ciencia y la medicina son la última oportunidad que tenemos las personas mayores", dijo Mauricia Ibañez esta semana a los medios, desde el hospital en el que nacieron sus hijos menores en la ciudad española de Burgos, en la región de Castilla y León.La mujer desató la polémica no sólo por su elevada edad, sino también por su historia: a la mujer, ex funcionaria del Ministerio de Exteriores, le diagnosticaron un trastorno paranoide.Pasados los 50 sintió deseos de ser madre. Sin embargo, y ya incapacitada laboralmente por su enfermedad, decidió someterse a un tratamiento de fertilidad. Pero su hermana trató de impedirlo y recurrió a los tribunales para que la declararan en "estado de incapacidad total" y le retiraran el pasaporte. No tuvo éxito.Mauricia tenía 58 años cuando nació Blanca, su primera hija. Tres años después, los servicios sociales detectaron carencias en el cuidado de la niña y el Gobierno regional de Castilla y León decidió quitarle la custodia. "Estaba sucia, no iba bien vestida y no estaba escolarizada", justificaron.La mujer se opuso entonces la ayuda a través de un programa de intervención familiar que incluía apoyo y seguimiento a la crianza de su hija, a cambio de que ella se sometiera a tratamiento médico. Allí se procedió al retiro de la tutela.Mauricia nunca lo entendió. "No hay justificación racional para que me quitaran a la niña", sigue lamentando ahora.Ahora, ante la negativa en España de poder someterse a tratamientos de reproducción asistida, viajó a Estados Unidos y volvió embarazada de gemelos.El 14 de febrero, Mauricia dio a luz a Gabriel y a María de la Cruz en un hospital privado de Burgos. "El nacimiento de los bebés ha tenido lugar a través de una cesárea programada. La paciente y los dos bebés, niño y niña, se encuentran en perfecto estado de salud", informaba entonces la clínica, que hizo el seguimiento del embarazo y atendió el parto.Por esto, la historia de Mauricia ha alimentado en el país el debate sobre la maternidad tardía; y mientras unas voces destacan el "milagro" de dar a luz a los 64 años, otras lo consideran una irresponsabilidad.Tanto Mauricia como sus dos hijos estarán a partir de ahora en el foco de los servicios sociales y de la administración pública. Además, y en esta ocasión, la mujer sí aceptó tener ayuda para criar a sus hijos y someterse a tratamiento psiquiátrico.Mientras tanto, Mauricia quita importancia a su edad y evita hablar del futuro. "¿Pienso en que se pueden quedar huérfanos? Sí, pero no lo quiero pensar. Si hubiese pensado en ello, quizás no hubiese tomado la decisión", dijo esta semana. "Un hombre de 65 años puede tener hijos perfectamente, pero lo que se cuestiona es que lo haga una mujer... ¿Por qué?", reflexionaba en una entrevista con el diario El País.Su gran objetivo es que su hija Blanca vuelva a casa cuanto antes, para lo que ha reclamado su custodia. Y tras una vista judicial celebrada esta semana, el juez tendrá que decidir si le devuelve la tutela.