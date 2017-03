Presidente de Brasil dijo que "sin reforma jubilatoria hay riesgo de recortes"

El presidente de Brasil afirmó que la reforma jubilatoria que impulsa su gobierno fue concebida para evitar un "colapso" del sistema previsional. Fue respuesta al paro y movilización de movimientos sociales.



Lo hizo en respuesta al paro y la movilización que los movimientos sociales y sindicales organizaron hoy en todo el país, con huelgas en servicios básicos como educación, salud y transportes en las principales ciudades.



"Presentamos un camino para salvar el sistema jubilatorio del colapso, para salvar los beneficios de los actuales jubilados y de los jóvenes que se jubilarán mañana; no habrá quita de derechos de nadie", dijo Temer en un acto en el palacio presidencial del Planalto, en Brasilia.



Entre las medidas que defiende el gobierno y que encuentran resistencia entre sus aliados en el Congreso está la equiparación de 65 años entre hombres y mujeres (ahora es 65 y 60) como edad jubilatoria y una contribución de 49 años para poder obtener la jubilación total.



"O hacemos una reformulación ahora y el Congreso podrá hacer modificaciones, pero no podemos hacer algo modestísimo para que en cuatro o cinco años tengamos que hacer cortes mayores como hubo en Portugal, España y Grecia", dijo.



Temer repitió la frase que dio la semana pasada a la revista británica The Economist, al abordar su falta de popularidad.



"Las medidas populistas comienzan llenas de aplausos pero luego son un desastre; las medidas populares no tienen aplausos inmediatos pero sí un reconocimiento posterior", dijo.



La reforma jubilatoria se encuentra en tratamiento de comisión actualmente en el Congreso y el gobierno espera aprobarla en el primer semestre.