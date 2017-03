La tormenta Stella descarga su furia y hace estragos en el noreste de EEUU

Foto 1/4 Foto 2/4 Foto 3/4 Foto 4/4

La Gran Manzana parecía una ciudad fantasma a apenas una semana del inicio oficial de la primavera, con la visibilidad seriamente reducida y las calles blancas, semidesiertas. Pero el Servicio Nacional Meteorológico (SNM) degradó el alerta de tormenta para gran parte de la ciudad a una "advertencia de clima invernal".

La nevada en Nueva York será de 15 a 20 cm, y no como se anticipaba la víspera, de 30 a 60 cm, con ráfagas de viento de hasta 90 km/h, según el SNM.

Ya más de 15 cm de nieve han caído sobre Manhattan, además de hielo y granizo. En barrios como Brooklyn, la nieve se convirtió en una lluvia helada. El termómetro marca -1ºC y las escuelas, los tribunales y la mayoría de los museos están cerrados.

La nieve y el granizo azotan desde Carolina del Norte hasta Maine, pasando por Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia y el sur de Connecticut.



Aeropuertos casi paralizados

Los aeropuertos de Nueva York -JFK, Newark y La Guardia- están casi paralizados, con cerca del 75% de sus vuelos anulados, según el sitio de rastreo de atrasos y cancelaciones FlightAware.

Los aeropuertos de Washington, Filadelfia, Boston y en menor medida Chicago también se vieron afectados. Más de 7.800 vuelos hacia o provenientes de Estados Unidos fueron anulados entre lunes y miércoles, según FlightAware.

El metro está funcionando por ahora, igual que los buses. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo que podrían dejar de funcionar más tarde.

"Muchas personas han escuchado y se han quedado en casa y eso es bueno", dijo Cuomo a periodistas. "La situación en Nueva York no es tan mala como fue anticipado, pero es peor de lo previsto en otras partes del estado", precisó.

"Tenemos 5.000 máquinas para barrer la nieve y hemos desplegado a 2.000 miembros de la Guardia Nacional, los estamos desplazando hacia el centro del estado de Nueva York (...) donde aún esperamos unos 76 cm de nieve", afirmó Cuomo.

El SNM predijo que la tormenta en Nueva York, la mayor ciudad del país con 8,4 millones de habitantes, ya no será la más grande del año porque ha avanzado a lo largo de la costa y está captando aire del agua.

La tormenta obligó a aplazar al viernes un encuentro en Washington entre el presidente Donald Trump y la canciller alemana Angela Merkel, previsto inicialmente para este martes.

En Washington DC, en tanto, una mezcla de granizo y lluvia debía convertirse en nieve a media mañana, con la temperatura cayendo a bajo cero.

Las agencias del gobierno federal abrirán tres horas tarde en DC, y las escuelas con un retraso de dos horas. Los distritos escolares en las vecinas Maryland y Virginia permanecen cerrados.



"Estamos varados"

En la estación Penn Station de Nueva York, todos los trenes a Albany, la capital del estado, y a Boston fueron cancelados, dejando varados a cientos de pasajeros como Andy McKinney, un turista de Arizona de 71 años, que debía partir con su hijo a Boston.

"Hoy no va a pasar nada. Tenemos que regresar mañana. Estamos varados. Estamos solos en el mar, a la deriva", dijo McKinney a la AFP, antes de ponerse a buscar una habitación de hotel.

"No es el fin del mundo pero es muy inconveniente", afirmó.

Aunque el horario de verano comenzó a regir el sábado, atrasando la caída del sol una hora, los neoyorquinos aún enfrentan temperaturas bajo cero.

La temperatura en Nueva York puede caer hasta -6,7ºC el martes y en los dos o tres días siguientes. El promedio para esta época del año es de 1 a 8ºC.

La peor tormenta de nieve en la historia de Nueva York tuvo lugar en enero de 2016, con un saldo de al menos 18 muertos en la costa este del país. En un solo día, el 23 de enero, la ciudad tuvo 69,34 cm de nieve, registrados en Central Park.