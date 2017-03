Caso Madeleine McCann: A 10 años de su desaparición, seguirán investigando

Kate y Gerry McCann, padres de Medeleine, celebraron la decisión del ministerio del Interior británico de aprobar la financiación adicional para que las fuerzas de seguridad continúen investigando la desaparición de la niña.



Las autoridades destinaron casi 104.000 dólares para que la Policía Metropolitana, en colaboración con las agencias de inteligencia, siga avanzando sobre el caso, consigna Daily Mail.



Esta medida tiene lugar en la víspera del décimo aniversario de la desaparición de Maddie en mayo de 2007, cuando se encontraba de vacaciones con su familia en Praia da Luz, Portugal. En ese momento tenía tres años.



Un portavoz de la Policía confirmó que la financiación adicional se extenderá por seis meses.



"Kate y Gerry están increíblemente agradecidos con el ministerio del Interior y la Policía Metropolitana por el continuo trabajo en la búsqueda de su hija", declaró Clarence Mitchell, portavoz de la familia. "Pero, al igual que la policía, no comentarán detalles operativos", agregó.



La financiación fue también aprobada previamente por la primer ministro británica Theresa May.



En las últimas semanas surgieron rumores de que las autoridades estarían tras un sospechoso portugués. Sin embargo, la Policía Metropolitana se negó a confirmar esa información. "El equipo de Operation Grange no está prepara para discutir ninguna línea de investigación".