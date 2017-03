Según cuentan en The Huffington Post Canadá, la imagen fue colgada en las redes sociales por otro trabajador del hospital y fue compartida en Reddit por un técnico de ambulancia que explicaba lo ocurrido: "Aunque es algo normal, lo habitual es que los pacientes que perdemos sean personas mayores, enfermas o la mezcla de ambas cosas. El paciente que murió tenía 19 años y para mi compañero fue uno de esos casos que te acaba afectando".



"Poco después", continuaba en su descripción, "el médico volvió a entrar al hospital con la cabeza alta".



"Algunos días es realmente difícil recordar por qué hacemos este trabajo. Sé perfectamente cómo se siente el médico de la imagen", respondía otro usuario, que decía haber trabajado durante once años como sanitario en Urgencias. Y añadía: "Lo extraño es que, pese al momento tan triste que muestra la imagen, me hace alegrarme de la profesión que elegí. Lo que hacemos importa".