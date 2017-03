Teléfonos en riesgo: la circulación de virus en móviles se triplicó en 2016

La circulación de malware móvil se triplicó durante el año pasado, según mostró una investigación realizada en 167 países por una reconocida firma de seguridad informática, que detectó un total de 8.5 millones de instalaciones maliciosas con los troyanos de publicidad a la cabeza.



El informe titulado "Virología Móvil 2016", dado a conocer por Kaspersky Lab la semana pasada, reveló que en 2016 se distribuyó un volumen equivalente a la mitad de todo el malware detectado en los 11 años anteriores de indagación.



Los troyanos publicitarios "son capaces de obtener control privilegiado, o acceso root (de administrador), para permitir que el malware no sólo muestre anuncios publicitarios de manera hostil en el dispositivo infectado, lo que a menudo lo hace imposible de usar, sino que también instale de manera secreta otras aplicaciones. Estos troyanos incluso pueden comprar aplicaciones en la tienda Google Play", identificó la pesquisa.



Determinó además que "agentes de esta clase de software malicioso han aparecido repetidamente en la tienda oficial de aplicaciones de Google Play, por ejemplo, haciéndose pasar por una guía para Pokémon GO. En este caso, la aplicación fue bajada más de 500.000 veces y detectada como un Trojan.AndroidOS.Ztorg.ad".

Durante 2016 "fue la principal amenaza y no vemos signos de que esta tendencia cambie", afirmó Roman Unuchek, analista senior de malware en la empresa rusa.

Para el especialista, "los ciberdelincuentes están aprovechando el hecho de que la mayoría de los dispositivos no reciben actualizaciones del sistema operativo o las reciben con retraso y, por lo tanto, son vulnerables a viejos ataques bien conocidos y disponibles fácilmente".

"Por otra parte, vemos que el panorama de los dispositivos móviles se está llenando de ciberdelincuentes y que estos empiezan a interactuar más con el mundo, más allá de los teléfonos inteligentes. Quizás en 2017 veremos grandes ataques lanzados desde dispositivos móviles a componentes de IoT (Internet de las cosas)", agregó.

El informe confirmó que en 2016, 153.258 millones de usuarios únicos de 167 países fueron atacados por ransomware, 1,6 veces más que en 2015.



Por otra parte, el año pasado, más de 305.000 usuarios en 164 países fueron atacados por troyanos dirigidos a las transacciones bancarias móviles, en comparación con más los 56.000 usuarios de 137 países del año anterior.



Según funcionarios especializados en Innovación de Interpol, que participaron de la realización de la investigación, la Dark Web "sigue siendo un medio atractivo para la realización de negocios y actividades ilícitas".



Esto es favorecido "por el anonimato, sus precios bajos y su estrategia orientada al cliente; la Dark Web proporciona a los criminales un medio para comunicarse e involucrarse en transacciones comerciales, comprando y vendiendo varios productos y servicios, entre ellos los kits de malware para móviles. El malware móvil se ofrece a la venta como paquetes de software", detalló Unuchek.