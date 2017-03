Gobierno de Donald Trump prohíbe a extranjeros visitar la Casa Blanca

Donald Trump se está tomando eso de "América para los americanos" al pie de la letra. Porque, según informa la prensa británica, en su nueva residencia no quiere extranjeros. Sí, el Departamento de Estado acaba de avisar a las embajadas en Washington que las visitas guiadas a la Casa Blanca se limitan a los visitantes estadounidenes, al menos por ahora.



Las visitas para los turistas recomenzaron esta semana por primera vez desde que asumió Trump en enero. Los visitantes se llevaron una sorpresa al encontrarse súbitamente con el magnate en un pasillo de la residencia.



Pero según el Daily Mail, pocos días después de la reapertura de las visitas, se impidió el ingreso de británicos, canadienses y otros turistas extranjeros a la casona de la Avenida Pensilvania.



Los turistas extranjeros que quieren ingresar deben contactarse con sus embajadas en Washington para solicitar una visita.



Pero el Departamento de Estado avisó a las embajadas que por ahora no habrá visitas para ellos.



Así como la prohibición para ingresar a Estados Unidos afecta a seis países predominantemente musulmanes, entre las naciones cuyos ciudadanos no pudieron entrar a la Casa Blanca figuran Gran Bretaña, Australia, Canadá y Dinamarca.



Julian Eccles, un turista británico, que había visitado la Casa Blanca en 2009, le dijo al diario The Independent, que estaba desilusionado porque pensaba regresar con su hijo menor este año.



La embajada danesa dijo que solo puede procesar pedidos de visitas para escuelas u organizaciones, pero no para individuos o familias.

No está claro si la prohibición es deliberada o solo un alto mientras el nuevo gobierno reorganiza ciertas rutinas.



Según The Independent, la embajada británica en Washington repudió la prohibición: "El sitio web de la Casa Blanca dice que los ciudadanos extranjeros interesados en visitar la Casa Blanca deben contactar a sus embajadas... sin embargo, la embajada ha sido alertada por parte del Departamento de Estado de que esto se encuentra suspendido ... por lo que hasta la fecha no hemos podido procesar ninguna solicitud".



Según el diario, los ciudadanos británicos sí han podido visitar el edifico del Capitolio sin ningún problema.