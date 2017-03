El Papa Francisco no descarta que hombres casados puedan ser curas

"Soy pecador y soy falible", titula el semanario alemán Die Zeit, una extensa entrevista con el Papa Francisco, que lleva su foto en la tapa. Allí, el Santo Padre abre sutilmente las puertas del sacerdocio a hombres casados de intachable fe; los viri probati. "Es una posiblidad", dijo.



Francisco llegó hasta esa declaración al responder sobre la crisis vocacional dentro de la Iglesia, un problema al que calificó de "grande y grave".



En la entrevista el papa Francisco dice que la Iglesia católica debe de analizar la posibilidad de ordenar hombres casados para que sirvan a comunidades remotas donde hay escasez de sacerdotes.



En la entrevista publicada el jueves, el Pontífice resaltó que anular el requisito de celibato no es la respuesta a la escasez de sacerdotes en la Iglesia católica. Pero dio a entender que estaba abierto a analizar si es que los llamados viri probati ?hombres casados de fe comprobada? pueden ser ordenados.



"Debemos de ver si es que los viri probati son una posibilidad. Luego debemos de determinar qué tareas pueden realizar, por ejemplo, en comunidades remotas", declaró al periódico.



La propuesta de viri probati, que existe desde hace décadas, ha vuelto a la palestra bajo la dirección del primer papa latinoamericano de la historia, gracias en parte a su apreciación de los desafíos que la Iglesia enfrenta en lugares como Brasil, país de gran población católica que tiene una aguda escasez de sacerdotes.



Se ha reportado que el cardenal brasileño Claudio Hummes, quien desde hace mucho es amigo de Francisco y fue jefe de la oficina para el clero, del Vaticano, está ejerciendo presión para que se permita a los viri probati en el Amazonas, donde la Iglesia cuenta con alrededor de un sacerdote por cada 10.000 católicos.



"Donde no hay sacerdotes, falta la Eucaristía y una Iglesia sin la Eucaristía no tiene fuerza. La Iglesia hace la Eucaristía, pero la Eucaristía hace la Iglesia", dijo en la entrevista.



Para Fancisco, si faltan las vocaciones sacerdotales, es porque falta la oración. También está el problema de la baja natalidad. Además, es importante el trabajo con los jóvenes, pero no hay que caer en el proselitismo, aclaró.



En efecto, explicó, también es importante hacer una selección, porque si no hay una vocación verdadera, después el pueblo sufrirá.