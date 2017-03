Quedó en coma en el parto, despertó siete años después y conoció a su hija

Había preparado su habitación con esmero. Toda la familia estaba pendiente de su embarazo y ya sabían desde hacía tiempo el nombre con el cual la llamarían. Pero lo que Danijela Kovacevic, de Serbia, no creyó nunca es que caería en un profundo "sueño" que duró siete años antes de poder conocer a su hija, Marija, nacida en 2009.Durante el trabajo de parto, Danijela experimentó un severa sepsis que envenenó su sangre. Quien por aquel entonces tenía 25 años no pensaba que caería en coma. Los médicos, por su parte, nunca sospecharon que podría despertar.La mujer se convirtió en una de las pacientes que más tiempo pasó en coma en Serbia. Pero no buscaba ningún récord. Sólo quería conocer a Marija. Cuando abrió los ojos, los médicos se mostraron sorprendidos."Son recuperaciones menores, pero Danijela está mucho mejor que antes. Está más viva. Recuperó peso, tiene hambre, sonríe y reacciona", dijo su padre Djordje Kovacevic. Ahora, Danijela está en una clínica de Pforzheim, Alemania, para lograr una mayor recuperación. Los avances son paulatinos, pero sorprendentes. Ya puede sostener un bolígrafo y hasta una tableta por sus medios.Pero la familia enfrenta un problema: los costos del tratamiento. La mujer permanecerá tres meses en el centro médico, lo que resulta escaso para su completa recuperación. Pero estar más tiempo allí demandaría por lo menos 50 mil euros más. Es por eso que sus amigos y allegados lanzaron una campaña para recaudar fondos.Sorpresivamente, lo que más engrosa el presupuesto no son los médicos ni los enfermeros que dedican su tiempo a Danijela, sino los pañales que debe utilizar, ya que aún no controla esfínteres.