En un pueblo el agua de las canillas comenzó a salir rosa flúo

Los ciudadanos de un pequeño pueblo de Canadá fueron sorprendidos con una tonalidad de agua fuera de lo común.



El rosa fluorescente comenzó a llenar los caños de Onoway, una localidad de mil habitantes, debido a una sustancia química producto de una fuga en una planta de tratamiento.



El incidente no causó riesgo para los pobladores, comentó el alcalde local, Dale Krasnov, quien explicó que ese color se debió a una reacción del agua ante el permanganato de potasio, un compuesto utilizado para que el hierro y el sulfuro de hidrógeno salgan del agua tratada de la planta.



Aunque en el pueblo no ha habido denuncias de habitantes afectados, la mayoría de las quejas se dieron por la falta de información, ya que los ciudadanos no supieron por qué el agua se había vuelto fucsia y temían consecuencias.