El arqueólogo egipcio pidió perdón a Messi por haberle dicho "tonto"

Lionel Messi despierta elogios en todo el mundo. También algunas críticas. Sin embargo, pocas habían sonado tan fuerte como las del arqueólogo egipcio Zahi Hawas, quien, luego de guiarlo por las pirámides del país africano, lo llamó "tonto". Ahora, el ex ministro de Antigüedades de Egipto le ofreció una disculpa.En una entrevista al canal Sada El Balad, Hawas le había recriminado a Messi su falta de interés ante las informaciones que él le dio durante el paseo turístico. Ahora, en un comunicado, el arqueólogo pidió disculpas por esa declaración y culpó al intérprete por las dificultades de comunicación con el futbolista.Según el comunicado, el intérprete "no hizo un buen trabajo" trasladando "la pasión y emoción necesarias" a las explicaciones de Hawas."Es un imbécil, estuve con él durante media hora y le expliqué el significado del monumento. Creo que era importante contarle bien la historia de las pirámides porque tiene millones de seguidores en todo el mundo y podría fomentar el turismo de nuestro país", había dicho Hawass. Su queja no se había quedado en eso: "No tuvo ningún interés por lo que le estaba diciendo.Ni siquiera cuando le hablé de las puertas secretas, de los monarcas que ordenaron construir las pirámides o del reinado de Tutankamón. No pude ver ninguna reacción en su cara"."Fue muy educado pero quizás solo le interesa el fútbol", había señalado también.