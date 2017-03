Con un rifle, disparó a un drone que la espiaba

Poco a poco los cielos se están llenando de pequeños drones. Algunos modelos tienen precios accesibles y se han convertido en objeto de deseo de muchos jóvenes. La mayoría incorporan cámaras de vídeo de buena calidad y sirven para grabar atractivos planos aéreos. Aunque estos juguetes no gustan a todos y hay quien se siente observado cuando tiene uno sobrevolando cerca de su casa.Es lo que le ha pasado a una mujer en Bellevue, Washington (EEUU). Estaba tranquila en su casa cuando vio que un drone permanecía en el aire delante de su vivienda. Sintió violada su privacidad y su reacción al verlo fue violenta. Salió a la terraza y le tiró una piedra que tenía en el macetero. Al ver que no le daba se metió de nuevo en la habitación y sacó un rifle con el que dispararle.Las imágenes de lo ocurrido se están empezando a viralizar en plataformas como YouTube. Según los que han colgado el vídeo, la intención de su vuelo realizado el pasado 1 de marzo no era espiar a nadie. "Estábamos volando nuestro drone alrededor de nuestra casa, pero de repente notamos que nuestra vecina estaba en la terraza y comenzó a tirar cosas al drone", indicaron.