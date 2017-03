Raúl Castro pidió "unidad" para hacer frente a las medidas de Trump

En sus palabras pronunciadas recientemente ante una cumbre del ALBA-TCP y reproducidas textualmente este martes por la prensa cubana, Castro advirtió sin mencionar directamente a Trump que "la nueva agenda del gobierno de los Estados Unidos" tendrá como consecuencia "impactar" la competitividad "de nuestro comercio exterior".



"Vulnerará acuerdos ambientales para favorecer los ingresos de las transnacionales; perseguirá y deportará migrantes generados por la desigual distribución de la riqueza y el crecimiento de la pobreza que provoca el orden internacional impuesto", alertó.



Este fue el primer discurso de Castro desde la toma de posesión de Trump en el que comentó extensamente, de manera muy crítica, algunas políticas del nuevo jefe de la Casa Blanca.



El mandatario cubano no mencionó, sin embargo, comentarios del republicano sobre el deshielo entre ambas naciones según los cuales impondrá nuevas exigencias a la isla bajo la amenaza de eliminar ese proceso, si estas no son aceptadas.



Expuso en cambio que "el muro que se pretende levantar en la frontera norte de México es una expresión de esa irracionalidad, no solo contra este hermano país, sino contra toda nuestra región", citó Ansa.



"La pobreza, las catástrofes, los migrantes no se contienen con muros", advirtió, "sino con cooperación, entendimiento y paz".



Castro expresó su "solidaridad" a ex presidentes y gobiernos de la izquierda en la región como los brasileños Dilma Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva y Cristina Fernández de Kirchner, "reconocidos líderes de nuestra América", según los describió.



"No desistiremos de apoyar a Rafael Correa y a su compañero Lenín Moreno en Ecuador. Jamás dejaremos solo a Evo Morales, verdadero líder de Bolivia y de todos los pueblos originarios. Seguiremos acompañando a Daniel Ortega y al pueblo sandinista de Nicaragua", exclamó.



Defendió además al chavismo en Venezuela y a su presidente Nicolás Maduro al señalar que ha "realizado un gran aporte a la integración regional con su solidaridad".