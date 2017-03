El arqueólogo más importante de Egipto se enojó con Messi: "Es un tonto"

El exministro de Antigüedades de Egipto, Zahi Hawass, considerado como un importante egiptólogo, ha criticado duramente a Leo Messi en El Cario por el nulo interés hacia la arqueología que la estrella mostró durante su fugaz viaje a la capital egipcia para promocionar un tratamiento contra la Hepatitis C en aquel país.



"Siento decirlo, pero es un tonto", aseguró el famoso arqueólogo en una televisión local. En declaraciones que recoge el diario 'El Mundo', Hawass ofrece la razón de su crítica al delantero argentino.



"Cuando estaba hablando con él, su cara era como una piedra. No mostró el mínimo interés en lo que le estaba contando". El futbolista argentino recorrió la meseta de Giza el pasado 21 de febrero durante su viaje a El Cairo, en una visita privada.



"Creo que era importante contarle bien las Pirámides porque tiene millones de seguidores en todo el mundo. Es bueno para Egipto y para el turismo. No creo que tuviera interés alguno. No vi en su cara ningún interés por lo que le estaba diciendo. Ni siquiera cuando le hablé de las puertas secretas, de los monarcas que ordenaron construir las Pirámides o del reinado de Tutankamón. No pude ver ninguna reacción en su cara. Fue muy educado pero quizá solo le interesa el fútbol", comentó este egiptólogo.