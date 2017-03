Evo Morales destacó la "fortaleza regional"

Evo Morales habló en la plenaria celebrada en la casa de gobierno de Miraflores en homenaje al mandatario Hugo Chávez, al cumplirse cuatro años de su muerte, antes de retomar los tratamientos por la afección viral bucofaríngea que padece y por la que estuvo internado en Cuba.



La cita, con la presencia también de los presidentes de Cuba, Raúl Castro; de Nicaragua, Daniel Ortega, y de Venezuela, Nicolás Maduro, no estuvo exenta de críticas al muro que pretende levantar Estados Unidos en la frontera con México.



Morales dijo que hace cuatro años lloró la muerte de Chávez, pero luego se fue recuperando la fortaleza de la región con el ejemplo de la lucha histórica del comandante.



"Sólo la derecha decía: '¿Qué harán ahora sin Chávez y sin Fidel Castro?'. Estamos más fortalecidos, convencidos de que todos somos fidelistas y chavistas, que somos pueblos antiimperialistas y anticapitalistas. El mejor homenaje a Chávez es la unidad", señaló.



Agregó que conoció a Chávez como militar y gran patriota que se fue invicto en una lucha contra el imperialismo norteamericano.



"Eso nunca lo olvidaremos. No se puede entender que presidentes digan ahora que hay que hacer muros en la frontera, pero no hay muros para las intervenciones militares, para las bases militares. Algunos presidentes de derecha son proteccionistas, pero siento que ellos no tienen políticas", agregó.



Morales dijo además que solo los países que tienen Fuerzas Armadas antiimperialistas y anticapitalistas defienden los recursos naturales y evitan el saqueo de los pueblos.



La reunión aprobó el documento titulado "Defendamos la unión, la dignidad y soberanía de nuestra América", que señaló que el declive de la hegemonía imperial por la crisis capitalista abre nuevos desafíos.



"Venezuela es bastión del antiimperialismo, su defensa no es solo problema de los venezolanos, es causa de quienes luchamos por la verdadera independencia", indicó el documento, citado por DPA.



Asimismo, expresó que la región enfrenta la amenaza del proteccionismo impulsado desde Estados Unidos y manifestó preocupación por los latinoamericanos que se encuentran en condición de migrantes en ese país.



La ALBA fue fundada en 2004 por Chávez y Fidel Castro como un mecanismo contrario al libre mercado. Actualmente tiene 12 países miembros y varios observadores.