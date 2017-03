Atacaron a una de las reinas del carnaval de Río de Janeiro por ser lesbiana

La reina de una agrupación carnavalesca es víctima de ataques homofóbicos desde que anunció que se casará con su prometida luego de presentarse en los desfiles del mítico Sambódromo Marqués de Sapucaí.



"Es muy triste tener que enfrentar todo este preconcepto contra nosotras, pero intentamos seguir adelante con nuestra relación sin dar mayor atención a esta gente, lo que queremos es estar juntas", dijo Fran Petersen, la estrella de la comparsa Académicos de la Rocinha.



Petersen denunció que en las redes sociales ella y su amiga fueron "humilladas" con todo tipo de insultos y con afirmaciones prejuiciosas como la que plantea que el vínculo homoafectivo "no es una cosa permitida por Dios".



La Escola do Samba de la comunidad Rocinha se presentó en el Sambódromo la semana pasada dentro de la disputa por el título de la categoría A del carnaval, donde la vencedora sube a la clase Especial que se presentó esta semana.



En el Sambódromo, la atractiva Fran Petersen, de casi 1,80 metros, anunció su casamiento con una ex bailarina del carnaval, Luana Caetano.



La comunicación del casamiento fue sellada con un beso y los aplausos del público en el Sambódromo, pero poco después comenzaron los insultos y hasta las amenazas contra la pareja en las redes sociales.