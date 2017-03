La RAE modifica definición que iguala "sexo débil" con "conjunto de las mujeres"

La Real Academia tiene previsto actualizar su Diccionario de la Lengua Española (DLE) online el próximo mes de diciembre. Será entonces cuando modifique la polémica acepción de "sexo débil" que ahora define como "conjunto de las mujeres" y que ha desatado las críticas de las redes sociales estos últimos días.



A partir de entonces, incluirá una "marca de uso" para matizar que se utiliza con "intención despectiva o discriminatoria". Es decir, y según ha explicado un portavoz de la RAE, el término seguirá en el diccionario pero incluyendo ese matiz, "dado que su uso está documentado".



En la actualidad, en el término "sexo" aparece la expresión "sexo débil" como "conjunto de las mujeres" y en la de "sexo fuerte", "conjunto de los hombres". En cuanto a "sexo fuerte", precisan las mismas fuentes, aparecerá otra marca, con la indicación de que se usa "en sentido irónico".



Esta explicación responde a una iniciativa de Change.org impulsada por una joven de 18 años que en cuestión de unos días ha recogido más de 74.000 firmas bajo el título "la mujer no es el sexo débil" y pedir así su modificación.



"Es increíble que en los tiempos que corren se sigan permitiendo estos machismos. Como mujer que soy es normal que me sienta ofendida y también pienso que es una gran ofensa para todas las mujeres y para todas las que han luchado por que hoy en día tengamos derechos. En pleno 2017 me parece vergonzoso que todavía queden mentes tan cerradas", se puede leer en la petición.



"Cuantas más personas firmemos esta petición (hombres y mujeres) más posibilidades tendremos de que la RAE reconsidere estas definiciones y actúe para eliminarlas". El portavoz de la RAE matiza, no obstante, que este acuerdo es anterior "a la actual polémica", de 2015, pero que estos cambios no se hacen públicos, sino que se acumulan hasta que se realiza la siguiente revisión del Diccionario, que en esta ocasión se llevará a cabo en diciembre.