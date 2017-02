Trump en el Congreso: "El muro será un arma eficaz contra la droga y el crimen"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ante la sesión conjunta del Congreso que la construcción del muro en la frontera con México comenzará "pronto", y será "un arma muy eficaz contra el crimen y las drogas"."Debemos restaurar la integridad y el imperio de la ley en nuestras fronteras. Por eso, pronto comenzaremos la construcción de un gran muro a lo largo de nuestra frontera sur. Se iniciará antes de lo programado y, una vez terminado, será un arma muy eficaz contra el crimen y las drogas", dijo Trump.Trump, llamó al Congreso a reformar el sistema inmigratorio y de salud, a invertir 1.000 millones de dólares en infraestructura deteriorada y aumentar el gasto militar, en su primer discurso ante los legisladores en el que proclamó el inicio de "un nuevo capítulo de grandeza estadounidense"."El tiempo de pensar en pequeño se acabó", dijo, con tono optimista, el presidente republicano, en un discurso en la Cámara de Representantes ante la totalidad de los legisladores que sin embargo no incluyó directivas claras sobre cómo encarar las complejas prioridades legislativas que han dividido a su Partido Republicano.Sobre el tema de la inmigración,exhortó a demócratas y republicanos del Congreso a "trabajar juntos" para aprobar una ley de reforma migratoria, una meta que los legisladores estadounidenses han buscado sin éxito durante décadas.En materia de salud, Trump instó a senadores y representantes a que deroguen la Ley de Cuidado de Salud Accesible, conocida como Obamacare por haber sido impulsada por Barack Obama, su antecesor demócrata, y a que la reemplacen por un plan que amplíe la cobertura médica y baje los costes de los seguros."Obligar a todos los estadounidenses a comprar un seguro de salud aprobado por el gobierno nunca fue la solución correcta para Estados Unidos", dijo el presidente, que aprovechó su discurso para defender los logros de sus primeros tumultuosos días en el cargo.En momentos en que prepara a firmar un nuevo decreto de ingreso restrictivo, el presidente dijo en el Congreso que "no es compasivo, sino descuidado, permitir un ingreso sin control desde lugares donde no puede haber un escrutinio correcto".En su discurso en el Congreso, Trump se jactó de los logros económicos de su gobierno, y dijo que ya empezó a "drenar el pantano" de la corrupción pública imponiendo una prohibición de cinco años de que los funcionarios hagan tareas de lobby."Desde mi elección, Ford, Fiat-Chrysler, General Motors, Sprint, Softbank, Lockheed, Intel, Walmart, y muchos otros, han anunciado que invertirán miles de millones de dólares en Estados Unidos y crearán decenas de miles de nuevos trabajos estadounidenses", señaló.En política exterior, Trump prometió ante el Congreso que "trabajará" con los países aliados para "extinguir" al grupo yihadista Estado Islámico (EI), que opera en Siria e Irak y ha atentado en varios países de Europa."Trabajaremos con nuestros aliados, incluyendo a nuestros amigos y aliados del mundo musulmán, para extinguir de la faz de la Tierra a este villano enemigo", dijo Trump, quien manifestó su apoyo a la OTAN pero reiteró su llamado a que los países miembros de la alianza aumenten su contribución económica.Además, el presidente pidió aprobar su presupuesto, que, afirmó, "reconstruye las Fuerzas Armadas (...) y pide el mayor incremento del gasto en defensa nacional de la historia estadounidense", un día después de anunciar un aumento de la inversión militar sin precedentes, del 10%, o uno 54.000 millones de dólares.Al discurso asistieron los miembros de la Corte Suprema y los ministros del gabinete.La primera dama, Melania Trump, se sentó junto a invitados especiales destinados a potenciar el mensaje del mandatario, incluyendo a las viudas de dos políticos de California que fueron asesinados por un hombre que residía en Estados Unidos de manera ilegal.