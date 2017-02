Al menos 20 heridos tras el despiste de una carroza en el carnaval de Río

Al menos 20 personas resultaron heridas al impactar una carroza de la primera escuela de samba que salió a desfilar en el Sambódromo de Río de Janeiro, una de las principales atracciones del carnaval 2017 en Brasil.En la noche del domingo, uno de los carros alegóricos de la escuela de samba Paraíso de Tuiutí, con varios artistas bailando, chocó contra un muro al final del desfile, aplastando a varias personas que estaban siguiendo el tradicional desfile.Durante unos minutos, las sirenas de las ambulancias que accedieron a la recta para atender a los heridos se confundieron con la samba del carnaval.El accidente no impidió que la escuela terminara de recorrer los 700 metros de la recta del Sambódromo, abarrotado por más de 72.000 personas que, en su mayoría no llegaron a enterarse de lo ocurrido.Aunque aún no se han aclarado las causas del incidente, un director de la organización apuntó la posibilidad de que la lluvia hiciera patinar las ruedas de la carroza."Fue una fatalidad", lamentó un portavoz de Tuiuti, que explicó que la policía investiga las circunstancias del siniestro. "El desfile continuó, pero el ambiente ya no puede ser el mismo", admitió.Según informó la organización, 20 personas resultaron heridas, una de las cuales, una espectadora, tuvo una fractura expuesta en una pierna. Dos heridos fueron llevados al Hospital Souza Aguiar.