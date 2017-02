El hijo de Mohamed Ali fue demorado por autoridades migratorias en EEUU

Según denunció hoy su abogado a medios locales, el hijo del fallecido boxeador Mohamed Ali estuvo demorado en un aeropuerto de Estados Unidos a principios de febrero y fue interrogado por su religión musulmana.



De acuerdo al letrado Chris Mancini, Mohamed Ali Jr. fue retenido por unas dos horas el 7 de febrero en el aeropuerto de Fort Lauderdale-Hollywood cuando regresaba con su madre Khalila Camacho-Ali, ex esposa del mítico deportista, de un evento en Jamaica.



Las autoridades migratorias preguntaron a Mohamed Ali Jr. si era musulmán y demoraron su acceso al país pese a que es ciudadano estadounidense, informaron el diario USA Today y la emisora NBC News.



Según Mancini, quien además de abogado es amigo de la familia, tanto el hijo del boxeador como su madre fueron interrogados. Sin embargo, Khalila Camacho-Ali, que es musulmana al igual que su hijo, logró pasar tras mostrar una foto junto al fallecido boxeador.



En cambio, Ali Jr. no tenía una imagen de ese tipo, por lo que fue demorado e interrogado durante largo rato. "¿De dónde viene tu nombre? ¿Eres musulmán?", fueron algunas de las preguntas que las autoridades migratorias le hicieron al hombre de 44 años nacido en Filadelfia.



El abogado de la familia presentó el caso como una muestra de que el cuestionado decreto migratorio de Trump, que de momento está frenado por la Justicia, apunta a impedir el ingreso de musulmanes al país.



La orden ejecutiva firmada por Trump en enero suspende el ingreso a Estados Unidos de ciudadanos de siete países que tienen mayoría de población musulmana, aunque el presidente negó que se trate de una medida dirigida a una religión en particular.



Mohamed Ali, uno de los íconos del boxeo y del deporte del siglo XX, murió el 3 de junio de 2016 a los 74 años.