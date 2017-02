Hijo de Pelé fue condenado a casi 13 años de prisión por lavado de dinero

Edinho, quien fue portero del club Santos y técnico del Mogi Mirim, esperaba en libertad desde hacía dos años que el Tribunal de Justicia del estado de San Pablo se pronunciara de forma definitiva sobre un recurso que presentó contra la sentencia en que fue condenado en primera instancia.



El tribunal no sólo confirmó la condena por blanqueo de dinero, reduciéndola desde los 33 años de prisión inicialmente impuestos hasta 12 años y 10 meses, sino que ordenó su inmediato arresto para que cumpla con la sentencia.



Los abogados de Edinho informaron que presentarán una petición de hábeas corpus para que el ex futbolista pueda continuar en libertad mientras su caso es decidido por el Tribunal Superior de Justicia.



El ex portero del Santos fue arrestado en julio de 2013 para que comenzara a purgar la condena, pero tan sólo cumplió seis meses de la pena y un juez aceptó la petición de los abogados para que esperara en libertad a que un tribunal superior definiera la apelación contra la sentencia.



El caso por el que fue juzgado Edinho, uno de los siete hijos de Pelé, se remonta a 2005, cuando fue detenido junto con otras 17 personas en un proceso en el que fue acusado de blanqueo de dinero y asociación al tráfico de drogas.



En su momento, Edinho negó todas las acusaciones aunque admitió que tenía problemas con las drogas, sólo como consumidor, y que le debía dinero a un amigo, que fue identificado como el jefe de una banda de narcotraficantes que actuaba en la ciudad de Santos.



El juez de primera instancia responsable del proceso absolvió al ex futbolista de las acusaciones de tráfico de drogas y apoyo al tráfico de drogas, pero lo terminó condenando por el delito de lavado de recursos de procedencia ilegal.