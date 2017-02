El Papa alertó sobre el peligro de "una gran guerra mundial por el agua"

El Papa Francisco alertó sobre el peligro de "una gran guerra mundial por el agua", tras pedir que los Estados sean "garantes del acceso universal al agua segura y de calidad", una causa que describió como "fundamental y muy urgente" para la que pidió "unir todas nuestras voces", en el cierre del encuentro "Derecho Humano al agua", que culminó en el Vaticano.



"La cuestión que ustedes tratan no es marginal, sino fundamental y muy urgente. Fundamental, porque donde hay agua hay vida, y entonces puede surgir y avanzar la sociedad. Y es urgente porque nuestra casa común necesita protección y, además, asumir que no toda agua es vida: sólo el agua segura y de calidad", dijo el Pontífice a quienes participaron durante dos días del debate en la Pontificia Academia de Ciencias.



"Toda persona tiene derecho al agua potable y segura; es un derecho humano básico, y una de las cuestiones nodales en el mundo actual", afirmó Francisco a los casi 100 expositores de cinco continentes que abordaron las problemáticas del agua.



"Es doloroso ver cuando en la legislación de un país o de un grupo de países no se considera al agua como un derecho humano. Es más doloroso aun cuando se quita lo que estaba escrito allí y se niega este derecho humano", lamentó.



En ese marco, el Pontífice diagnosticó que el tema del agua "es un problema que afecta a todos y hace que nuestra casa común sufra tanta miseria y clame por soluciones efectivas, realmente capaces de superar los egoísmos que impiden la realización de este derecho vital para todos los seres humanos".



"Es necesario otorgar al agua la centralidad que merece en el marco de las políticas públicas. Nuestro derecho al agua es también un deber con el agua. Del derecho que tenemos a ella se desprende una obligación que va unida y no puede separarse", sentenció el Pontífice, sentado junto a los coordinadores del encuentro, el cardenal brasileño Claudio Hummes y el argentino Luis Liberman, director de la Cátedra del Diálogo y la Cultura del Encuentro.