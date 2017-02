México rechazó las medidas migratorias de Trump y amenazó con ir a la ONU

A horas de la llegada de los secretarios de Seguridad y Estado norteamericanos, el gobierno mexicano rechazó las nuevas medidas migratorias de Washington que multiplicarán las deportaciones, una directiva que provocó un primer muerto.



El canciller mexicano, Luis Videgaray, fue contundente este miércoles al anunciar que estas nuevas medidas migratorias serán uno de los ejes de la discusión que el gobierno de Enrique Peña Nieto mantendrá con el secretario de Estado de Trump, Rex Tillerson, y el de Seguridad Nacional, John Kelly.



"En primer lugar quiero decir que esto será el tema fundamental que habremos de hablar y de discutir con los secretarios de gobierno de los Estados Unidos que visitan a partir de hoy nuestro país. Este es inevitablemente y por convicción el primer punto en la agenda", prometió Videgaray.



"Quiero dejar claro de la manera más enfática que el gobierno de México y el pueblo de México no tienen por qué aceptar disposiciones que, de manera unilateral, un gobierno quiere imponer a otro. Eso no lo vamos a aceptar porque no tenemos por qué hacerlo, no es en el interés de México", advirtió el canciller Luis Videgaray.



"México no dudará en acudir a organismos multilaterales, empezando por la ONU, para defender los derechos y las libertades", agregó el ministro, citado por el diario local El Universal.



La directiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de acelerar, potenciar y ampliar las causales de deportación de inmigrantes indocumentados, y de aumentar en 15.000 agentes la dotación de personal de los organismos de control aduanero y de fronteras, provocó el martes por la noche un primer muerto, cuando un mexicano se suicidó luego para evitar ser repatriado.



El clima político en México estuvo este miércoles especialmente tenso, no sólo por las nueva medidas migratorias de Trump y la llegada de sus representantes, sino también porque anoche un inmigrante mexicano apareció muerto en Estados Unidos, en un aparente suicidio cuando intentaba evitar que lo deportaran otra vez.



Del otro lado de la frontera, en la otra punta de Estados Unidos, el vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, informó este miércoles a la prensa en Washington que Trump habló con Tillerson antes de que éste último partiera a México.



"Es significativo que el presidente esté enviando a dos miembros de su gabinete a México" cuando apenas lleva un mes en el poder, aseguró Spicer, quien destacó "la relación completa y significativa que los dos países tienen".



Tillerson y Kelly cenarán este miércoles con Videgaray y con los ministros de Defensa y Marina. El primero llegará a la tarde desde Washington, mientras que el segundo se sumará desde Guatemala, a donde llegó el martes en horas de la noche para una visita express.



Ambos secretarios estadounidenses están agendados para una reunión el jueves con el presidente Enrique Peña Nieto y varios de sus ministros, lo que representará el primer contacto de primer nivel después de que el mandatario mexicano canceló su visita a Washington a último momento, en un rechazo a la política migratoria de Trump.



Pese a las palabras de este miércoles del vocero presidencial, Spicer, las relaciones entre los dos vecinos atraviesan uno de los peores momentos de su historia.



Desde el lanzamiento de su candidatura presidencial hasta el día de hoy, Trump ha criticado, insultado y desafiado al gobierno vecino y a los mexicanos en general.



Propuso expandir el muro fronterizo para frenar la llegado de "violadores y criminales", y tras ganar las elecciones, cumplió con su promesa y firmó un decreto. Prometió detener y deportar a millones de inmigrantes sin documentos a México, aún si no fueran mexicanos, y el martes lo puso negro sobre blanco.



Finalmente, fustigó el tratado de libre comercio que comparte con México y Canadá, el NAFTA, y ahora los dos vecinos esperan expectantes el inicio de las renegociaciones y conocer cuáles serán las exigencias del flamante presidente estadounidense.



Pese a que la agenda es extensa y está llena de temas extremadamente sensibles, sin dudas uno de los más urgentes para México será frenar la expansión del muro a lo largo de toda la frontera.



Mientras Trump envía a Tillerson y Kelly para reconstruir los lazos con más diplomacia y tacto que lo que él ha demostrado hasta ahora, el presidente de la Cámara de Representantes y uno de los republicanos más poderosos en el Congreso, Paul Ryan tenía planeado visitar este miércoles la ciudad tejana de McAllen, para enterarse de primera mano cómo será construido el muro fronterizo.



Ryan estará acompañado por el presidente del comité de Seguridad Nacional de la cámara baja, el republicano tejano Michael McCaul, así como por el también congresista conservador tejano, John Carter, y por varios funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, según informó el portal de noticias Politico.



El Congreso estadounidense será central en la financiación de la expansión del muro ya que México se ha negado a pagar la obra y Trump todavía no ha explicado cómo obligará al vecino latinoamericano a poner el dinero, algo que prometió una y otra vez.