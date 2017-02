Elecciones presidenciales en Ecuador: Lenín Moreno y Lasso van al balotaje

El candidato de la oficialista Alianza País Lenín Moreno se impuso ayer en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador, pero con márgenes que al cierre de esta edición mantenían la incertidumbre acerca de si podría eludir una segunda vuelta prevista para el 2 de abril.Moreno alcanzaba un 38,74 por ciento de los sufragios contra 28,73 por ciento del empresario centroderechista Guillermo Lasso, cuando se había escrutado un 75,12 por ciento de las actas.Moreno, quien fue vice del actual presidente Rafael Correa, había sido dado como ganador en todas las encuestas a boca de urna; en una de ellas tampoco se libraba del balotaje, pero en otras se consagraba en primera vuelta.Para ser proclamado como presidente electo en el primer turno Moreno debía lograr al menos 40 por ciento de los sufragios y 10 puntos porcentuales de diferencia con el segundo.Los sondeos divulgados al cierre de la votación, a las 17 horas, hicieron envalentonar tanto a oficialistas como a quien era apuntado como el segundo, el banquero Lasso, quien superó en ese puesto a la socialcristiana Cynthia Viteri, única mujer postulante a la jefatura del Estado, entre los ocho candidatos presidenciales de ayer.Aunque la situación no era clara, tras darse a conocer la información de los sondeos, Moreno aseveró: "Hemos ganado las elecciones en justa lid... hemos liderado este proceso de tal forma que permite que la Revolución Ciudadana continúe". Con el correr de las horas, pidió esperar hasta el final de los cómputos a sus seguidores reunidos en Quito. Compareció luego, cerca de las 22 (la medianoche en Argentina) y se mostró más cauto pero confiado en vencer en primer turno.Por su parte, Lasso destacó también con prematuro triunfalismo que habría una segunda vuelta e invitó al resto de candidatos opositores a unir esfuerzos "para trabajar juntos por un gobierno con un amplio programa en función del interés de las grandes mayorías del Ecuador".A medida que el nerviosismo se adueñaba de dirigentes y seguidores de una y otra fuerza, el coordinador general de la misión de observación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Alexander Vega, invitó a esperar los resultados oficiales y destacó que los sondeos difundidos temprano carecían de validez legal.El exministro de Estado y analista político, Francisco Huerta, expresó: "De momento la sorpresa es que los votos escondidos, los votos vergonzantes, parece que estaban a favor de Lenin Moreno. De otra forma no se explica el resultado de algunas de las encuestas". Por su parte, el analista Fernando Casabe, expresó: "hay unas cifras muy ajustadas o el margen de error es superior al 2,5 por ciento. Ambos candidatos deberían ser más cautos, pero está claro que el primer puesto es de Moreno".Al margen de los dos principales animadores de la primera vuelta, Viteri obtenía cerca del 16 por ciento y le seguían el socialdemócrata Paco Moncayo (7%), Abdalá Bucaram hijo (4,3), Iván Espinel (3,2), Washington Pesántez (0,8) y Patricio Zuquilanda (0,75 por ciento) de acuerdo a los guarismos oficiales.Moreno, el más votado de ayer tiene 63 años y perdió la movilidad de sus dos piernas en 1998, como consecuencia de un balazo recibido en un asalto que sufrió. Administrador, docente y empresario,fue vicepresidente de Correa entre los años 2007 y 2013.Ocupó un puesto en la ONU en tareas de apoyo a personas con discapacidad. Fue propuesto por esas labores para el Nobel de la Paz en el año 2012.Lasso en todo momento apuntó a contar con el apoyo de otras fuerzas opositoras, que no anticiparon qué posición tomarían ante un eventual segundo turno. Unos 12,8 millones de ecuatorianos estaban llamados a elegir a los nuevos presidente y vicepresidente de la república, 137 asambleístas, cinco parlamentarios andinos.