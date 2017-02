Oír cien aves en un día solo es posible en Colombia, dice experto uruguayo

Culasso, que participa este fin de semana en la tercera edición

de la Feria Internacional de las Aves de Colombia, en Cali

(oeste), dijo a la AFP que en la colombiana reserva Río Blanco

escuchó "cien aves en una jornada", algo que "en ningún otro lugar

del mundo es posible hacerlo".

No vidente de nacimiento, Culasso se ha concentrado en los

últimos años en la grabación de cantos de aves y desde 2014 ha

publicado una colección de audios llamada "Sonidos invisibles".

"Cuando tuve mi primer equipo de grabación en las manos y me

pidieron para grabar una especie de ave en Uruguay, al escuchar el

sonido a través de los auriculares dije ¡Guao, esto es lo que

quiero hacer!", comentó este hombre de 30 años.

"La magia que le encuentro es que no se controla lo que van a

cantar, a veces podemos escuchar un ave que es muy común pero hace

un sonido totalmente diferente y esa es la sorpresa de la mañana",

añadió.

La Feria Internacional de las Aves de Colombia, más conocida

por su nombre en inglés Colombia BirdFair, tiene lugar desde el

viernes y hasta el domingo.

Durante el evento están previstas, además de conferencias de

expertos como Culasso, quien dictó un taller sobre grabación de

sonidos de aves el viernes en el zoológico de Cali, salidas de

campo para observar distintas especies en su ambiente natural.

Colombia, uno de los países más biodiversos del mundo, es el

que registra mayor número de especies de aves con unas 1900, 800

de las cuales pueden ser encontradas en el departamento de Valle

del Cauca, del cual Cali es capital.

AFP-NA