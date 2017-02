"Los medios con NOTICIAS FALSAS (el fallido The New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN) no son mi enemigo, son el enemigo del pueblo estadounidense", afirmó Trump en un mensaje en su cuenta de Twitter.



Aunque el presidente estadounidense tuvo a los medios de comunicación entre ceja y ceja porque considera que no cubrieron objetivamente su campaña a la Casa Blanca, es la primera vez que utiliza un término con connotaciones belicistas como "enemigo", reportó la agencia de noticias EFE.



El diario The New York Times tuvo que remontarse a la Presidencia de Richard Nixon (1969-1974) para encontrar un mandatario que calificase de "enemigo" al cuarto poder.