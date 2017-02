De 500 kilos, la mujer más gorda del mundo será operada en India

La mujer más obesa del mundo, la egipcia Iman Ahmed Abdelati, será operada en una clínica de la India para adelgazar pero para llegar a esa instancia, tuvo que ser trasladada con un impresionante operativo especial, que incluyó una grúa, un camión y un avión sin asientos. La mujer, de 36 años, pesa 500 kilos y pasó casi 25 años postrada en su cama. Para sacarla de su casa se debió romper la pared frontal del departamento que comparte con su madre y su hermana en la capital egipcia y tomar la cama con una grúa, ya que se encontraba en un segundo piso. Luego, fue trasladada con un camión preparado especialmente hacia el aeropuerto local, donde abordó un Airbus 300-600 de Egyptair sin asientos para poder albergar su cuerpo.



"No podía ser transportada en los vuelos regulares de la empresa porque debido a su tamaño no podía acceder por la puerta del avión", explicó el presidente de la aerolínea pública egipcia Egyptair, Safuat Muslem, en un comunicado. Agregó que el avión estaba equipado "con todos los servicios y la asistencia médica necesarias para las horas de viaje".



La mujer no pudo llegar antes a India porque las compañías aéreas rechazaban hasta ahora admitirla a bordo, a causa de su frágil estado de salud. Según comentó su hermana, Shaima, "sólo el vuelo costó dos millones y medio de libras egipcias" (unos 140.000 dólares), aunque no aclaró quién abonó los gastos. Tras cinco horas de viaje, Iman llegó el sábado a India y fue recibida por el embajador egipcio y representantes de Egyptair. Luego se puso en manos de Muffazal Lakdawala, un cirujano hindú que recibió el caso y se ofreció a tratarla gratuitamente en su clínica de Bombay.



"Un equipo de médicos estuvo en Egipto para optimizar las condiciones de su viaje. El hecho de que no se hubiera movido durante los últimos 25 años nos preocupaba. Había un riesgo muy alto de que pudiera sufrir embolia pulmonar, por lo que se le suministraron anticoagulantes para minimizar los riesgos de un incidente así", explicó el doctor. "Tendrá que permanecer entre dos y tres meses en Bombay".