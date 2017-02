No hay que "alardear de lo que se es o de lo que se tiene", dice el Papa

El Papa Francisco pidió a los gobiernos "fomentar" la participación de indígenas a nivel local y nacional, al tiempo que convocó a "conciliar" el derecho al desarrollo con la "protección" de sus territorios.



"Se detuvieron a considerar de qué manera se puede favorecer una mayor responsabilidad de los pueblos autóctonos en la economía", destacó el Pontífice en una audiencia con participantes del tercer "Foro de los Pueblos Indígenas" convocado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), en el 40 aniversario de su fundación.



"Creo que el problema principal está en cómo conciliar el derecho al desarrollo, incluyendo también el de tipo social y cultural, con la protección de las características propias de los indígenas y sus territorios", agregó durante el encuentro en uno de los salones del Aula Pablo VI del Vaticano antes de la tradicional Audiencia General de miércoles.



"Esto se hace más evidente sobre todo cuando se trata de estructurar unas actividades económicas que pueden interferir con las culturas indígenas y su relación ancestral con la tierra", afirmó.



"En este sentido, siempre debe prevalecer el derecho al consentimiento previo e informado, según exige el artículo 32 de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Sólo así se puede garantizar una cooperación pacífica entre las autoridades gubernamentales y los pueblos indígenas, que supere contradicciones y conflictos", resaltó Francisco.



En ese marco, el Pontífice se refirió también a "la elaboración de directrices y proyectos que tengan en cuenta la identidad indígena, que presten una atención especial hacia los jóvenes y las mujeres".



"Inclusión, y no consideración solamente. Esto implica que los gobiernos reconozcan que las comunidades indígenas son una parte de la población que debe ser valorada y consultada, y que se ha de fomentar su plena participación, a nivel local y nacional", pidió.



Tras el encuentro con los representantes indígenas, durante su mensaje en la audiencia general, Francisco criticó a quienes "alardean" de "lo que se es o se tiene" y recordó que en Argentina se los denomina "pavos reales".



"Desde chicos nos enseñan que no es una bella cosa alardear. En mi tierra los llamamos pavos reales", dijo el pontífice.



En el encuentro celebrado en Aula Pablo VI añadió: "Y es justo, porque alardear de lo que se es o de lo que se tiene, además de cierta soberbia, revela también una falta de respeto hacia los demás, especialmente hacia aquellos que son menos afortunados que nosotros".



En ese marco, tras recordar un pasaje de la carta a los romanos de San Pablo, Francisco animó a "alardear del amor de Cristo" y recordó que "la esperanza no decepciona".