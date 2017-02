En Pakistán prohíben festejar el día de los enamorados

El Tribunal Supremo de Islamabad ordenó hoy prohibir "con efecto inmediato" la celebración del Día de de los Enamorados en Pakistán, al hacer lugar a una demanda que denunciaba que el festejo es contrario a los preceptos del Islam.



En el fallo del tribunal se prohíbe la exhibición de anuncios en medios electrónicos e impresos que hacen referencia al Día de San Valentín, prohíbe la venta de mercancías asociadas y establece que el día no se puede celebrar en "ningún espacio público o edificio del gobierno".



El tribunal solicitó a la Autoridad Reguladora de Medios Electrónicos (PEMRA) paquistaní que vigile estas plataformas y comparta cualquier información que demuestre que la prohibición fue violada, señaló la cadena estadounidense CNN.



El dictamen respondió a la demanda de un ciudadano llamado Abdul Waheed que afirma que las promociones en curso del Día de San Valentín eran "contra las enseñanzas del Islam y deberían ser prohibidas de inmediato".



En Pakistán, el Día de San Valentín es visto por algunos como amoral y una apropiación de la cultura occidental, sobre todo por grupos religiosos que protestan a menudo contra este día, que se celebra el 14 de febrero en gran parte del mundo.



El presidente del país, Mamnoon Hussain, en febrero de 2016, había pedido a los ciudadanos no celebrar el día ya que "no es parte de la tradición musulmana, sino de Occidente".