Francisco condenó los insultos en las redes sociales y el "adulterio virtual"

El papa Francisco pidió este domingo poner un freno a los insultos hacia los demás, devenidos parte del lenguaje diario y advirtió contra el "adulterio virtual".



"Por favor, no insulten! No ganamos nada...", exhortó el pontífice durante el Angelus. "Estamos habituados a insultar, es como decir 'buen día' pero está en línea con el asesinato: quien insulta a un hermano lo asesina en el corazón. Por favor, no insulten", subrayó.



Con esas palabras Jorge Bergoglio puso hoy el acento en la necesidad de devenir cristianos en "sustancia" y no solo como "fachada". Los formalismos, desde su punto de vista, no sirven."Esto puedo, esto no, hasta aquí puedo, a partir de aquí no...No, no es así que se puede vivir como cristianos", agregó



Incluso, el Papa exhortó a terminar con los insultos en las redes sociales, una plaga que se extiende en la sociedad, especialmente entre los jóvenes



De hecho, aseveró que los insultos equivalen a la violación del mandamiento "No matarás". Sus límites no se quebrantan solo por el homicidio efectivo, sino también por "aquellos comportamientos que ofenden la dignidad de la persona humana, incluidas las palabras injuriosas"



"Cierto, éstas no tienen la misma gravedad y conciencia del crimen, pero se colocan en la misma línea", resaltó el Papa. El deseo Francisco también llamó la atención sobre el adulterio "virtual" ya que, consideró, no es necesario traicionar materialmente al cónyuge sino que basta solo con el deseo.



"El adulterio, como el robo, la corrupción y todos los demás pecados, son siempre concebidos primero en nuestra intimidad", subrayó.



"No se debe mirar con malos ojos, ojos de posesión, a la mujer de otros", remató. Mandamientos y reforma El pontífice ratificó este domingo, una vez más, que ser cristianos implica el abandono de los formalismos



A su entender, se de debe perseguir "una justicia animada por el amor, la caridad, la misericordia y, por tanto, capaz de llevar a cabo la sustancia de los mandamientos, evitando el riesgo del formalismo"



Jesús, subrayó, enseña cómo cumplir la voluntad de Dios "con una justicia superior respecto de aquella de los escribas y los fariseos"



También agregó que "en particular, en el Evangelio de hoy, Jesús toma en examen tres aspectos: el homicidio, el adulterio y el juramento"





El lunes iniciará una semana de trabajo intenso para Francisco. Más allá de los compromisos tomados, entre el lunes y el miércoles se desarrollará una reunión del C9, el Consejo de los Cardenales que apoya al Papa en la reforma de la curia. El viernes, además, visitará la Universidad Roma Tre, quince años después de la visita de Juan Pablo II. (ANSA)