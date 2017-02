Estampida en un estadio de fútbol dejó 17 muertos en Angola

"Durante el partido se produjo una obstrucción en uno de los

accesos al estadio Cuatro de Enero, causando numerosas víctimas:

17 muertos y 56 heridos hospitalizados" algunos de ellos en estado

grave, dijo a la AFP el portavoz de la policía, Orlando Bernardo.

Precisó que entre los muertos hay un número indeterminado de

niños y que los heridos estaban siendo atendidos en distintos

hospitales.

Según la policía, la mayoría murieron pisoteados o asfixiados

por la avalancha humana.

El Recreativo do Libolo, que jugaba como visitante contra el

Santa Rita, tituló en su sitio en internet: "Tres puntos y un

final trágico".

"Mientras se disputaba el partido entre los dos equipos, los

hinchas intentaron entrar al estadio para ver el encuentro. La

puerta cedió ante la presión ejercida y 17 personas murieron

apiñadas" relata el Recreativo, precisando que hubo además unas

seis decenas de heridos.

"Es una tragedia sin precedentes para el fútbol angoleño",

agrega el Recreativo, precisando que ganó el partido --que no se

suspendió-- por 1 a 0 con gol de Viet.

Según testigos, muchos hinchas no tenían entradas. Otros

indicaron que los espectadores que estaban en las tribunas se

enteraron de la tragedia una vez terminado el partido.



- Tragedias en el fútbol -



Número 148 en el ranking de la FIFA, el fútbol de Angola es de

escasa figuración a nivel africano.

El país ha permanecido relativamente cerrado al mundo exterior

durante el gobierno autoritario del presidente Jose Eduardo dos

Santos, en el poder desde 1979.

La historia del fútbol mundial abunda en trágicos episodios de

estampidas y avalanchas en las tribunas, a menudo causadas por la

falta de control de la multitud, instalaciones precarias y el

comportamiento de las hinchadas.

En 2009, la falta de control en Costa de Marfil causó 19

muertos en Abiyán en un partido de calificación para el Mundial de

2010, entre la selección local y Malaui.

Una estampida ocurrida en 2001 en el estadio de Accra dejó 127

muertos en Ghana.

En esa oportunidad, hinchas enfurecidos por la derrota de su

equipo comenzaron a arrojar proyectiles y a romper asientos. La

policía arrojó gases lacrimógenos, desencadenando la estampida.

En mayo de 1964, 320 personas murieron y más de mil resultaron

heridas en una estampida ocurrida en el Estadio nacional de Lima

durante un encuentro entre Perú y Argentina. Los hinchas que no

pudieron escapar murieron aplastados o asfixiados.

Gran Bretaña renovó sus estadios luego de que 56 personas

fallecieran en el incendio de una tribuna de madera en 1985 y 96

hinchas del Liverpool perecieran en una estampida en 1989.



AFP/NA