Accidente fatal en Uruguay: los asaltantes se llevaban dos cajas vacías

Sociedad Argentino que murió en accidente en Uruguay era custodio de Estela de Carlotto

Policiales Identificaron a familia argentina que murió en choque con ladrones en Uruguay

El caso que conmocionó a los dos países, con el trágico choque de la madrugada del viernes 10, fue producto de un intento de robo a una sucursal de "Anda" (Asociación Nacional de Afiliados). Cinco asaltantes actuaron contra reloj para romper un vidrio e ingresar al local de esa institución, que da préstamos para consumo, garantía de alquileres y servicio odontológico, entre otros.Eran cinco hombres, uno de 47 años, otro de 30, otro de 20, y dos de 19 años cada uno.Entraron rápido y la alarma se disparó. Tomaron una buzonera que pesa 70 kilos (en la que los afiliados hacen depósitos) y una caja auxiliar que estaba a su lado.Un patrullero, alertado por el sonido de la alarma, comenzó a seguirlos. Los asaltantes quisieron despistar a los policías y al llegar a la Ruta 1, tomaron a contramano, en dirección a Montevideo, pero por los carriles que se usan para ir en sentido contrario, hacia Colonia.Para no ser alcanzados, pusieron velocidad. Para no ser vistos, apagaron todas las luces.Lo acompañaba su esposa, Jesica Romina Núñez, una maestra de 33 años, y sus dos hijos, Ignacio de 8 e Isabella de dos años. Volvían para su casa en La Plata.A la altura del kilómetro 48 se produjo el choque. El matrimonio y sus dos hijos murieron.De los asaltantes, sólo sobrevivió un joven de 19 años, que fue internado en el departamento de San José, y luego trasladado a un hospital montevideano para ser operado.Desde la institución Anda se aseguró aque la recaudación, que no era de alto valor, se había vaciado antes de cerrar el local y que ambas cajas tenían papeles y nada de valor.