Florianópolis: Atacaron a balazos las comisarías de Canasvieiras e Ingleses

Dos comisarías de las playas de Canasvieiras e Ingleses, las más concurridas por los turistas argentinos en esta temporada 2017 en la ciudad brasileña de Florianópolis, fueron atacadas a tiros por delincuentes, en el marco de una disputa por el control de la venta de drogas ilícitas en la región, informó la policía.



La comisaría número 7 de la playa de Canasvieiras fue atacada con 12 disparos en la madrugada desde una moto, sin causar víctimas. Lo mismo ocurrió en la Playa de los Ingleses, también en el norte de la isla de Florianópolis, con lo cual aumentó el patrullaje en los lugares turísticos.



La Policía local informó que no hubo víctimas y que los ataques tienen vinculación con la transferencia de presos líderes de grupos criminales que está realizado el gobierno del estado de Santa Catarina para evitar rebeliones en los presidios como los registrados en varios puntos del país durante enero.



"No hubo tiroteo porque la acción fue rápida, duró algunos segundos", dijo el comisario Otavio Cesar Lima, citado por la prensa local.