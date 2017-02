Perú ofrece recompensa por la captura del ex presidente Alejandro Toledo

Perú ofrece una recompensa de 100.000 soles (unos 30.000 dólares) a quien brinde información sobre el paradero del ex presidente Alejandro Toledo, con orden de captura, acusado de recibir sobornos de la constructora Odebrecht a cambio de obras.



"Hay una recompensa de 100.000 soles que se pagará en cualquier país del mundo", dijo a la prensa el ministro del Interior, Carlos Basombrío, quien instó a Interpol a actuar con la mayor celeridad posible.



El ex gobernante se encontraba en Francia hace unos días, pero ahora su paradero es desconocido.



"Tenemos que encontrarlo hoy, esa es nuestra meta", dijo a Canal N Basombrío. Asimismo, señaló que la cifra de la recompensa es la más alta que otorga el gobierno.



El pasado sábado, el diario La República reveló que el ex mandatario recibió 20 millones de dólares de Odebrecht por presuntos sobornos para la construcción de la carretera Interoceánica.



Los pagos supuestamente empezaron en 2005, cuando se acercaba al fin de su gobierno, y continuaron hasta mediados del 2008, en plena gestión de su sucesor, Alan García (2006 ? 2011).



Los investigadores descubrieron esta trama gracias al testimonio de "un colaborador eficaz" y al cruce de datos bancarios de Panamá, Costa Rica y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.



El diario explicó que "el dinero fue girado a compañías offshore manejadas por un amigo de Toledo, Joseff Maiman Rapaport". Fue el empresario que creó la empresa Ecoteva con la suegra del ex jefe de Estado en Costa Rica y con cuyos fondos pagó las hipotecas de sus casas y adquirió bienes para él por casi cinco millones de dólares.



Odebrecht pagó en Perú 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios entre 2005 y 2014, años que comprenden los gobiernos de Toledo, García y Ollanta Humala (2011 ? 2016), según se desprende de un acuerdo firmado por la compañía con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.