Brasil prohibió "peligroso adelgazante" que en Argentina se consigue

El producto es la llamada "Nuez de la India", utilizado como adelgazante, que fue encontrado en el cuerpo de tres personas fallecidas.



El veto se extiende también para el grano denominado como "Chapéu de Napoleão" que, al igual que la nuez de la India, eran distribuidos de manera irregular como tratamiento para bajar de peso al imitar los efectos de los laxantes, señaló un comunicado de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa).



La entidad argumentó su decisión con base en las "evidencias de toxicidad" encontradas en los cuerpos de tres personas fallecidas en Brasil que consumían la nuez de la India.



El uso de la semilla está asociada con dos muertes registradas en los estados de Mato Grosso do Sul (centro-oeste) y Maranhão (noreste) y una tercera en Sao Paulo (sureste), aunque esta última está en proceso de investigación.



Con la medida, estos dos productos ya "no pueden ser usados en la composición de alimentos, medicamentos o cualquier otro producto de consumo" en Brasil, agregó la información.



Desde hace años, la nuez de la India ha estado en la mira de las autoridades sanitarias de diversos países, al ser considerada nociva para la salud. De hecho, ya el año 2012, el Ministerio de Sanidad español prohibió su venta en la península ibérica, por estar asociada a diversas molestias físicas, sobre todo estomacales, dolores musculares y decaimiento.



En el año 2013, comenzó el furor de la semilla, y prometían que al consumirla se adelgaza en forma natural. Pero produce diarrea y dolores musculares, aumenta el riesgo de sufrir deshidratación y hasta puede poner en peligro la vida.



La ingeniera agrónoma, Amanda Di Fabio, del Centro de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Mendoza, en Argentina, explica que no hay muchos estudios sobre el tema. Su efecto adelgazante se da por ser un potente laxante y tiene muchísimos efectos secundarios, y advierte que el más preocupante es la diarrea que puede implicar una fuerte deshidratación y una eventual descompensación.



Con todo, aún es posible encontrar en redes sociales y sitios web en los que se ofrece este producto como "adelgazante milagroso", pese a que las autoridades internacionales de salud continúan advirtiendo sus peligros.

