La Cámara de los Comunes dio media sanción al Brexit

La Cámara de los Comunes británica dio media sanción al proyecto de ley que permitirá la activación del Brexit, el último impedimento legal que enfrenta el gobierno conservador de Theresa May para iniciar la salida de la Unión Europea (UE), y ahora el texto debe pasar a la Cámara de los Lores.



El proyecto de ley, que fue aprobado sin enmiendas, recibió 494 votos a favor y 122 en contra, en una sesión en la que decenas de diputados de la oposición laborista rompieron la disciplina de partido, pedida por su líder Jeremy Corbyn, y rechazaron la activación del artículo 50 del Tratado de Lisboa, que dará inicio formalmente al Brexit.



El líder laborista Corbyn dijo que comprendió las dificultades que la votación presentó a algunos de sus diputados, pero afirmó que se les había ordenado respaldar el Artículo 50 debido a que el partido no "bloquearía el Brexit".



Gracias a la mayoría absoluta que posee en la cámara baja, el Partido Conservador de la primera ministra rechazó todos los pedidos de la oposición laborista de matizar el proyecto de ley con enmiendas que garanticen que el Reino Unido seguirá comprometido algunos derechos y obligaciones adquiridos dentro de la UE.



Por ejemplo, May se negó a incluir en el proyecto de ley una aclaración sobre el estatus de los ciudadanos de la UE que viven en el país y de los británicos en el resto del continente.



Ahora que el proyecto fue aprobado en la Cámara de los Comunes, los legisladores tendrán un receso de una semana hasta que el tema se debata en la Cámara de los Lores, el 20 de febrero.



La primera ministra May quiere comenzar las negociaciones formales de Brexit con sus socios de la UE a fines de marzo. Para hacerlo primero debe invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, para lo que requiere el permiso del Parlamento, según falló recientemente la Corte Suprema del país.



Se espera que las conversaciones con la UE duren unos dos años, y se estima que Reino Unido podría dejar de formar parte de bloque europeo, integrado por 28 países, en 2019.