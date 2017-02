"Hay que crear puentes, no muros", expresó el Papa Francisco

El Papa Francisco dijo que la sociedad no debería crear "muros, sino puentes" para animar las buenas relaciones entre las personas, al tiempo que afirmó que está mal ser vengativo y decir "me la pagarás".



Según varios observadores, las palabras del Papa fueron una referencia indirecta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió construir un muro en la frontera con México y obligar a los mexicanos a pagarlo.



El pontífice nacido en la Argentina no se refirió en concreto a Trump ni a ese muro específico en sus comentarios.



Durante su audiencia general semanal, Francisco pidió "no crear muros, sino puentes, no responder al mal con el mal, vencer al mal con el bien".



Entonces comenzó a improvisar, agregando que "un cristiano nunca puede decir '¡me la pagarás!'. ¡Nunca! Ese no es un gesto cristiano. Una ofensa se vence con el perdón, viviendo en paz con todos".



El año pasado, en respuesta a una pregunta sobre la visión del entonces candidato Trump sobre la inmigración y su intención de construir un muro en la frontera con México, Francisco dijo que un hombre con esas ideas "no es cristiano".



En una entrevista el mes pasado, aseguró que no se formará una opinión sobre Trump hasta que no vea las políticas específicas que implementa.



Durante la toma de posesión de Trump el 20 de enero, Francisco le envió un mensaje en el que lo instó a guiarse por valores éticos, afirmando que debe cuidar a los pobres y los marginados durante su mandato.