Ahora, denuncian que amenazaron con picanas a turistas argentinos en Brasil

El lunes pasado se realizó una fiesta after beach en el hotel Beach Resort Karapitangui del Morro de San Pablo. El evento permitía salir a la quinta playa y por eso muchos de los presentes se fueron a ver el mar sin pensar que ahí se iba a generar una situación violenta.Según relata Lucila Rossi en el diario Crónica, ella estaba sentada con una amiga cuando un efectivo de seguridad de la fiesta las alumbró con una linterna y luego volvió con dos patovicas más. Les gritaron, prendieron tres picanas y las hicieron correr mientras se reían. Como si fuera poco, cuando se alejaron les gritaron "argentinas de mier . . ."."¿Tienen miedo? Ustedes eligieron venir acá. Y nosotros no los queremos. Es nuestro país y no nos gusta que se llene de argentinos", les dijeron.En ese lugar, en noviembre pasado, mataron al argentino Marcelo Rey porque "le sacaba el trabajo a los nativos".