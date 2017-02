Donald Trump, sobre Barack Obama: "No sé si lo admitirá pero le caigo bien"

Donald Trump aseguró que tiene una buena relación con su predecesor en la presidencia de Estados Unidos, Barack Obama.



"No sé si lo admitirá pero le caigo bien", dijo en una entrevista con la cadena de televisión Fox News. "Me cae bien porque puedo sentirlo", añadió Trump.



Según el actual mandatario, los dos fueron "malvados" el uno con el otro durante la campaña electoral de 2016, pero el día del traspaso de poder todo cambió.



"Dijimos cosas horribles el uno sobre el otro. Pero entonces nos metimos en el coche, recorrimos la Avenida Pennsylvania y ya no volvimos a hablar de ello", contó sobre la ceremonia del 20 de enero. "La política es asombrosa", agregó.



El republicano criticó durante la campaña electoral duramente al demócrata, entre otras cosas cuestionando en público que Obama hubiera nacido en Estados Unidos y exigiendo que publicara su partida de nacimiento. Por su parte, Obama puso en duda, entre otras cosas, la aptitud de Trump para ser presidente.