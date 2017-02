Una alarmante cifra que preocupa a Uruguay: cinco femicidios en 37 días

"Las mujeres podemos conseguir muchas cosas en la lucha, pero si el hombre no entiende razones, dentro del hogar gana la fuerza", afirmó Martha Iglesias, integrante del colectivo Mujeres de Negro. Las autoridades hablan de una ola de asesinatos de mujeres en manos de sus parejas o ex parejas



Un hombre de 45 años mató a su pareja de 42 en su vivienda del barrio Lezica, al norte de Montevideo, y luego se entregó a las autoridades, confirmaron fuentes policiales.



Este hecho tuvo lugar el pasado fin de semana y se enmarca en una ola de asesinatos de mujeres en manos de sus parejas o ex parejas, que ya son cinco en lo que va de 2017, en Uruguay.



La policía acudió a la casa de la víctima, Caren Ritzel, debido a que la hija de la mujer alertó a la autoridad, mientras que en paralelo el homicida, que responde a las iniciales de H.M., se entregaba como autor de los hechos.



El hombre declaró el lunes ante la Justicia y, según indicios primarios, mató a la mujer golpeándola con una maceta.



La integrante del colectivo Mujeres de Negro Martha Iglesias dijo en declaraciones al medio local Radio Uruguay que "es impresionante" que en 37 días de 2017 hayan sido asesinadas cinco mujeres por violencia machista.



"Las mujeres podemos conseguir muchas cosas en la lucha, pero si el hombre no entiende razones, dentro del hogar gana la fuerza", concluyó la integrante de Mujeres de Negro.



Iglesias explicó que son varios los ítems que pueden considerarse violencia y que ésta puede ser muy sutil, psicológica, y le va quitando la autoestima a la víctima.



Miles de uruguayos acudieron la semana pasada a una marcha organizada por la comparsa de negros y lubolos Mi Morena tras el asesinato de su bailarina Valeria Sosa a manos de su ex marido y en repulsa por el resto de los homicidios de mujeres.