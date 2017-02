Mujica: El riesgo de guerra comercial mundial está "latente"

Uruguay "necesita enfrentar una coyuntura internacional llena de incertidumbres, que no sabemos si no desemboca en una guerra comercial", dijo Mujica.



"Ojalá que no, pero es un peligro que está latente", subrayó en declaraciones a periodistas tras un acto de su coalición política, el Frente Amplio.



Mujica sostuvo que un país pequeño como Uruguay debe tener una "economía abierta" debido a su necesidad de comercial "mucho" con el exterior.



"Vi caer en mi juventud al Partido Colorado luego de haber gobernado 90 años porque le cayeron los términos del intercambio de la noche a la mañana", señaló.



"Y recuerdo a Luis Batlle, presidente de la república (1947-51 y 1954-58) desmayarse en Estados Unidos por ir a pelear para ver si sacaba unos pesos más para la venta de carne", agregó.



"No sabemos si no tenemos una guerra comercial en puerta" tras la asunción de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, insistió Mujica, según reportó la agencia EFE.